Меркель планує терміновий саміт в ЄС на тему біженців - ЗМІ

Канцлерка Німеччинии Анґела Меркель (Angela Merkel), за даними ЗМІ, збирається організувати термінову зустріч на вищому рівні з лідерами країн ЄС. Ідеться про ті з них, які на рівні з Німеччиною відчувають найбільше навантаження через наплив біженців. Про це в суботу, 16 червня, пише таблоїд Bild з посиланням на власні джерела з урядових кіл.

За даними газети, така зустріч має відбутися ще до щорічного саміту ЄС, який триватиме з 28 по 29 червня. Меркель має намір зустрітися з лідерами Греції, Італії та Австрії. Темою переговорів буде пошук рішення щодо ситуації з кризою біженців. Залишається невідомим, чи візьмуть у зустрічі участь представники Іспанії чи балканських держав.

Про плани Меркель стало відомо на тлі внутрішньополітичного конфлікту в Німеччині. Ідеться про протистояння всередині союзу консерваторів, сестринських партій ХДС/ХСС. Очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава МВС Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Голова ХДС Меркель, утім, виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми. Наразі незрозуміло, чим може завершитися протистояння глави уряду та норовливого міністра, але чимало оглядачів допускають, що це може стати кінцем четвертого терміну Меркель.