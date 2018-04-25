Меркель планує домогтися від США відмови від мита на метали

Європейський союз прагне домогтися повної відмови США від запровадження мит на метали з країн-членів ЄС. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 2 травня, назвала ці обмежувальні невиправданими. Глава німецького уряду наголошує, що ЄС повинен виробити загальну позицію щодо цих заходів, чому сприяє відтермінування запровадження мит США ще на місяць, передає агенція Reuters.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмайер (Peter Altmaier) раніше у коментарі телеканалу ARD про те, чи буде Німеччині легше знайти спільну позицію з Францією, чи сформулювати пропозицію для США, заявив, що це все "однаково складно".

Пріоритети Німеччини

Пріоритет орієнтованої на експорт економіки Німеччини - досягти угоди про зниження тарифів відносно широкого спектра продукції. США для Німеччини - другий за значущістю ринок експорту після країн ЄС.

Франція, своєю чергою, підтримує Вашингтон щодо того, що на ринку сталі та алюмінію є надмірна пропозиція. Париж готовий обговорювати це з США, проте лише якщо ЄС буде на постійній основі виключений зі списку тих, для кого підвищать митні тарифи. Переговори європейських міністрів економіки і торгівлі з приводу мит США триватимуть, аби дати єврокомісарці з торгівлі Сесілії Мальмстрьом мандат на переговори з Вашингтоном, запевнила Меркель.

Нагадаємо, у рамках анонсованої протекціоністської політики президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита на алюміній. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Виняток на певний час було зроблено і для ЄС, строк звільнення від мит для якого нещодавно посунули на початок червня. Такі кроки Вашингтона спричинили побоювання спалаху торговельної війни. ЄС заявляв про готовність вдатися до заходів у відповідь.