 Меркель обговорила з Путіним можливу миротворчу місію ООН на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Меркель обговорила з Путіним можливу миротворчу місію ООН на Донбасі

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент РФ Володимир Путін наголосили на важливості подальшої роботи в "нормандському форматі".

Анґела Меркель та Володимир Путін

Меркель та Путін погодилися щодо необхідності цілковитої реалізації мінських домовленостей на Донбасі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) в понеділок, 9 квітня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на Сході України, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). За його словами, серед питань, які обговорили керівники двох держав, - втілення мінських домовленостей, можлива миротворча місія ООН на Донбасі та газові відносини між Києвом та Москвою.

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Меркель та Путін погодилися щодо необхідності негайного та повного виконання мінських домовленостей, передусім дотримання так званого "великоднього перемир'я", а також продовження процесу обміну полоненими. Вони також наголосили на важливості подальшої роботи в так званому "нормандському форматі" задля врегулювання конфлікту, йдеться у повідомленні речника німецького уряду про розмову, оприлюдненому на сайті канцлерки.

Водночас у повідомленні прес-служби Кремля про розмову зазначається, що лідери двох держав зачепили "проблематику, пов'язану з можливим запровадженням місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ". Нагадаємо, президент Росії відстоює ідею введення місії лише для охорони спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування.

Стосовно газової теми, то в повідомленні прес-служби Кремля зазначається, що сторони підтвердили "позиції Росії та Німеччини щодо реалізації крупного взаємовигідного проекту в газовій сфері - "Північний потік-2".

Розбіжності щодо Сирії

Обговорюючи питання Сирії, Меркель засудила нещодавню хімічну атаку в місті Дума в Східній Гуті, зазначив речник німецького уряду. Натомість в повідомленні прес-служби Кремля наголошується, що Путін "звернув увагу на недопустимість провокацій та спекуляцій з цього приводу".

Нагадаємо, напередодні гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. Жертвами хіматаки стали десятки людей. Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкоди відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.
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Меркель про німецьке пиво для Путіна і мінські угоди (12.03.2018)

 

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