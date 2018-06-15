Меркель має два тижні, щоб знайти європейське рішення проблеми біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила у понеділок, 18 червня, що президія її партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) підтримала пропозицію щодо пошуку європейського рішення проблеми біженців на саміті ЄС 28-29 червня. Меркель має намір провести двосторонні переговори з лідерами країн, які найбільше потерпають від припливу мігрантів, як-от Італії, а також сусідніх держав, з яких до Німеччини прибувають шукачі притулку, з метою виробити прийнятне для всіх рішення. Канцлерка запевнила, що німецький уряд не діятиме "в односторонньому порядку, без домоленостей і на шкоду третім країнам", цитує агентство dpa.

Такий крок ХДС означає, що у суперечці Меркель з міністром внутрішніх справ країни Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) канцлерка погодилася на двотижневий термін для пошуку рішення, про який говорили в сестринській партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), лідером якої є Зеегофер. Утім Меркель наголосила, що завертання зареєстрованих в інших країнах шукачів притулку на німецькому кордоні з 1 липня, як того хоче глава МВС, не набуде чинності "автоматично", оскільки така політика може нашкодити третім країнам-членам ЄС. У разі самостійних дій з боку Зеегофера Меркель нагадала, що згідно з конституцією Німеччини федеральна канцлерка затверджує напрямки політики і несе відповідальність за результати.

Меркель також пообіцяла поінформувати керівний орган ХДС 1 липня про результати переговорів, після чого ХДС разом з ХСС вирішуватимуть щодо подальших дій. Одним з варіантів європейського рішення Меркель назвала фінансову підтримку, яку Берлін може надавати Італії та Австрії в обмін на завертання шукачів притулку, що хочуть перебратися з цих країн до Німеччини. Прикладом для таких двосторонніх договорів може слугувати угода з Туреччиною, яка допомогла суттєво скоротити потік мігрантів "балканським маршрутом" у 2016 році.

План Зеегофера має підтримку ХСС

Раніше у понеділок, 18 червня, президія ХСС на засіданні в Мюнхені підтримала міграційний план міністра внутрішніх справ і лідера ХСС Горста Зеегофера. Згідно з цим планом, якщо не буде знайдено європейського вирішення проблеми прибуття до ФРН мігрантів з інших держав ЄС, то з початку липня шукачі притулку, які зареєстровані в іншій країні Євросоюзу, не будуть пропущені до Німеччини німецькими прикордонниками.

Нагадаємо, конфлікт між Меркель і Зеегофером у питанні щодо завертання на кордоні шукачів притулку, які прибувають з інших країн ЄС, ледь не призвів до урядової кризи в ФРН. Утім, міністр внутрішніх справ Зеегофер наголошував, що ХСС не зацікавлений у розвалі уряду.