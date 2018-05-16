Меркель здійснює візит до Китаю

Німеччина та Китай, на думку Берліна, мають посилити співпрацю на всіх рівнях. Про це йшлося на зустрічі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і прем'єра Держради КНР Лі Кецяна у Пекіні у четвер, 24 травня. Очільниця німецького уряду наголосила на важливості проведення діалогу з Китаєм у всіх сферах - від технічного розвитку до прав людини, передає інформагенція Reuters.

Сторони висловилися за подальше проведення політики, націленої на вирішення глобальних проблем. Зокрема і Меркель, і Лі виступили за збереження ядерної угоди з Іраном попри позицію Вашингтона. Канцлерка ФРН знову наголосила, що альтернативи до ядерної угоди з Іраном ще непевніші, ніж сама ця угода, попри її недосконалість. Водночас вона припустила, що багато європейських компаній можуть піти з Ірану через американські санкції.

Йшлося також і про ситуацію на Корейському півострові. Берлін і Пекін закликали керівництво США та КНДР дотримуватися курсу на проведення переговорів. Лі Кецян вказав на ознаки розрядки, котрі останнім часом спостерігалися у регіоні. Тож, на його думку, всі сторони й далі мають працювати над цим, займаючи конструктивну позицію.

Важливість вільної торгівлі

Крім політичних, на зустрічі Меркель і Лі обговорювалися й економічні питання. Як повідомив речник німецького уряду, сторони висловилися за збереження глобальної вільної торгівлі. Серед іншого Меркель виступила за укладення інвестиційної угоди між ЄС та КНР, що у перспективі може стати основою для угоди про вільну торгівлю.

Канцлерка ФРН також наголосила на важливості рівних умов роботи як для німецьких фірм на китайському ринку, так і для китайських підприємств у Німеччині. Крім того, Меркель закликала Китай більше інвестувати у ФРН. Німецька канцлерка визнала за доречне укласти угоду з Китаєм щодо співпраці в автомобільній галузі. Лі, зі свого боку запевнив у бажанні китайського керівництва покращити умови роботи для інвесторів з Німеччини.

Права людини

Йшлося і про ситуацію з правами людини в Китаї. Лі Кецян ухилився від прямої відповіді на заклик дозволити вдові китайського правозахисника Лю Сяобо виїзд з країни. Не говорячи прямо про долю мисткині, котра перебуває під домашнім арештом, він зазначив лише, що сторони обговорили "окремі випадки".

У другій половині дня запланована зустріч з Меркель із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очікується, що серед іншого канцлерка обговорюватиме такі питання, як реформи Світової організації торгівлі (СОТ) та запровадження США митних зборів на сталь та алюміній.

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