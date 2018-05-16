 Меркель здійснює візит до Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

Меркель здійснює візит до Китаю

Канцлерка ФРН Анґела Меркель здійснює дводенний візит до Китаю. Її зустріли з військовими почестями. Серед тем переговорів - доля ядерної угоди з Іраном, ситуація на Корейському півострові, права людини та торгівля.

Анґела Меркель (п.) та прем'єр Держради КНР Лі Кецян, Китай

Анґела Меркель (п.) та прем'єр Держради КНР Лі Кецян

Німеччина та Китай, на думку Берліна, мають посилити співпрацю на всіх рівнях. Про це йшлося на зустрічі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і прем'єра Держради КНР Лі Кецяна у Пекіні у четвер, 24 травня. Очільниця німецького уряду наголосила на важливості проведення діалогу з Китаєм у всіх сферах - від технічного розвитку до прав людини, передає інформагенція Reuters.

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США і Китай досягли істотного прогресу та погодили рамки майбутньої двосторонньої угоди щодо торгівлі. На час роботи над угодою сторони заморожують підвищення мит, підтвердили у Вашингтоні. (20.05.2018)

Дональд Трамп, Сіндзо Абе, а також лідери інших держав привітали домовленості про ядерне роззброєння та мир на Корейському півострові, досягнуті лідерами КНДР і Південної Кореї. (27.04.2018)

Вашингтон і Пекін наблизилися до вирішення торговельної суперечки, узгодивши окремі дражливі питання. Відповідну заяву поширено в суботу. (19.05.2018)

На трьосторонній зустрічі в Токіо президент Південної Кореї та прем’єри КНР і Японії домовилися співпрацювати, щоб покласти край ядерній програмі КНДР. (09.05.2018)

Сторони висловилися за подальше проведення політики, націленої на вирішення глобальних проблем. Зокрема і Меркель, і Лі виступили за збереження ядерної угоди з Іраном попри позицію Вашингтона. Канцлерка ФРН знову наголосила, що альтернативи до ядерної угоди з Іраном ще непевніші, ніж сама ця угода, попри її недосконалість. Водночас вона припустила, що багато європейських компаній можуть піти з Ірану через американські санкції.

Йшлося також і про ситуацію на Корейському півострові. Берлін і Пекін закликали керівництво США та КНДР дотримуватися курсу на проведення переговорів. Лі Кецян вказав на ознаки розрядки, котрі останнім часом спостерігалися у регіоні. Тож, на його думку, всі сторони й далі мають працювати над цим, займаючи конструктивну позицію.

Важливість вільної торгівлі

Крім політичних, на зустрічі Меркель і Лі обговорювалися й економічні питання. Як повідомив речник німецького уряду, сторони висловилися за збереження глобальної вільної торгівлі. Серед іншого Меркель виступила за укладення інвестиційної угоди між ЄС та КНР, що у перспективі може стати основою для угоди про вільну торгівлю.

Канцлерка ФРН також наголосила на важливості рівних умов роботи як для німецьких фірм на китайському ринку, так і для китайських підприємств у Німеччині. Крім того, Меркель закликала Китай більше інвестувати у ФРН. Німецька канцлерка визнала за доречне укласти угоду з Китаєм щодо співпраці в автомобільній галузі. Лі, зі свого боку запевнив у бажанні китайського керівництва покращити умови роботи для інвесторів з Німеччини.

Права людини

Йшлося і про ситуацію з правами людини в Китаї. Лі Кецян ухилився від прямої відповіді на заклик дозволити вдові китайського правозахисника Лю Сяобо виїзд з країни. Не говорячи прямо про долю мисткині, котра перебуває під домашнім арештом, він зазначив лише, що сторони обговорили "окремі випадки".

У другій половині дня запланована зустріч з Меркель із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очікується, що серед іншого канцлерка обговорюватиме такі питання, як реформи Світової організації торгівлі (СОТ) та запровадження США митних зборів на сталь та алюміній.

 

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Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

  • Інший бік велосипедного буму

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Інший бік велосипедного буму

    Прокат велосипедів у великих містах - у Китаї така ідея спричинила останніми роками справжній бум. Виникли десятки нових фірм, які наводнили велосипедами вулиці китайських міст. Міська інфраструктура, однак, виявилась непідготовленою. Як наслідок, почали виникати й велосипедні цвинтарі - як от, наприклад, це звалище в місті Сямень.

  • Різнокольорові гори металобрухту - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові гори металобрухту

    Скориставшись взятим на прокат велосипедом, люди часто залишають їх будь-де. У таких містах, як Пекін або Шанхай, це призвело до того, що деякі й без того переповнені вулиці виявились буквально заблоковані кинутими роверами. Аби очистити вулиці від такого металобрухту, поліція вимушена конфісковувати кинуті велосипеди та відвозити їх на заміське звалище.

  • Червоні, жовті, блакитні - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Червоні, жовті, блакитні

    Чим тобі не абстрактне мистецтво? Кинуті велосипеди, які належать різним прокатним фірмам, у Шанхаї ретельно посортували за кольорами. Тим часом прокатні велосипеди стали невід'ємною складовою міського життя в Китаї. Містяни активно користуються такою послугою. Мільйони велосипедів заполонили вулиці міст.

  • Охайно в один рядок - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Охайно в один рядок

    Взяти велосипед на прокат у Китаї вкрай просто: достатньо завантажити відповідний додаток на свій мобільний телефон і заплатити якісь копійки, аби розблокувати ровер. Після поїздки за допомогою того самого додатку клієнт знову блокує велосипед. Деякі міста побудували спеціальні велопарковки для прокатних роверів. Але, як правило, велосипеди залишають просто посеред вулиці.

  • Забагато роботи - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Завалені велосипедами

    Більшість велопрокатних фірм є стартапами. Вони вимушені були взяти на роботу працівників, завдання яких полягає лише в тому, аби збирати кинуті велосипеді. Але вони не встигають - занадто багато велосипедів. Для міського керівництва - це додатковий головний біль, оскільки врешті-решт розчищати вулиці від кинутих велосипедів вимушене місто.

  • Велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Велосипедні цвинтарі

    Попри бум і величезну популярність прокатних велосипедів у великих містах, пропозиція виявилась більшою за попит. Пекін та Шанхай навіть змушені були запровадити обмеження для велосипедів. Але для деяких роверів це вже було запізно. Вони опинились на велосипедних цвинтарях.

  • Велосипедна бульбашка - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Велосипедна бульбашка

    Деякі прокатні фірми тим часом через свої прорахунки вимушені знову закриватися. Експерти, однак, не поспішають відправляти на цвинтар саму ідею прокату велосипедів. Їхній прогноз - ця галузь розвиватиметься й надалі, але повільніше і якісніше. Але поки що китайцям доводиться докладати чимало зусиль, аби розібрати різнокольорові бляшані гори.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

Ідея ця була доволі прогресивною в екологічному сенсі: розвинути прокат велосипедів у Китаї. Але інфраструктура міст виявилась непідготовленою. Тепер китайські мегаполіси завалені різнокольоровим металобрухтом. (03.04.2018)  

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Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)  

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