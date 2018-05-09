 Меркель закликає ЄС до єдності після ″серйозного″ рішення Трампа щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Меркель закликає ЄС до єдності після "серйозного" рішення Трампа щодо Ірану

Німецька канцлерка Анґела Меркель висловила занепокоєння через рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном і закликала Європу до злагодженішої зовнішньої політики.

Канцлерка німеччини Анґела Меркель під час виступу, 9 травня 2018 року

Канцлерка німеччини Анґела Меркель під час виступу, 9 травня 2018 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що ФРН разом з Францією та Великобританією й надалі виконуватиме зобов'язання, взяті на себе в рамках підписаної 2015 року ядерної угоди з Іраном. Рішення США вийти з неї канцлерка назвала "серйозним" і висловила з цього приводу жаль та занепокоєння. Про це Меркель заявила у середу, 9 травня, у Берліні, повідомляє агенція dpa.

При цьому вона наголосила, що Іран і надалі має дотримуватися своїх зобов'язань щодо угоди. За словами Меркель, занепокоєння зараз викликає балістична ракетна програма Тегерана та його дестабілізуюча роль у Ємені. Також канцлерка ФРН закликала Європу докладати більших зусиль задля спільної зовнішньої та оборонної політики. 

Уряд ФРН перевірить наслідки для економіки

Тим часом в уряді Німеччини заявили, що перевірять, які наслідки для німецьких підприємств може мати рішення президента США Дональда Трампа вийти з іранської ядерної угоди і коли їх слід очікувати, цитує речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) агенція Reuters. Водночас речниця німецького міністерства економіки заявила, що в уряді перевірять вплив ситуації, що склалася, на роботу німецьких банків.

DW.COM

Вихід США з ядерної угоди з Іраном робить світ більш небезпечним, ускладнює роззброєння та знецінює дипломатію на користь військових. Європі треба спробувати мінімізувати наслідки, вважає Маттіас фон Гайн. (09.05.2018)

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із ядерної угоди з Іраном. На думку американського президента, нинішня угода не здатна втримати Тегеран від розробки ядерної зброї. (08.05.2018)

Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні заявила про намір Брюсселя зберегти атомну угоду з Іраном попри рішення США вийти з неї. Тегеран обіцяє дотримуватися договору, а дії Трампа називає "психологічною війною". (08.05.2018)

Нагадаємо, одразу після заяви Трампа щодо Ірану, посол США у Німеччині Річар Гренелл закликав німецькі підприємства "терміново" припинити ділові справи з Іраном. Промислові об'єднання ФРН різко розкритикували цю заяву та закликали німецький уряд та ЄС надати їм захист і підтримку у ділових справах з Іраном.

Як повідомлялося, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. За його словами, ця угода "неякісна по своїй суті". Він також оголосив про відновлення санкцій щодо Ірану, дія яких була призупинена за умовами угоди.

В Ірані це рішення назвали незаконним та нелегітимним. Вихід США з угоди також різко розкритикувала міжнародна спільнота.

  • Акція протесту в Тегерані

    Іран охопили протести

    Найбільші протести з 2009 року

    В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.

  • Демонстрант в Ірані

    Іран охопили протести

    Незадоволення високими цінами та політикою

    У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.

  • Протести в Тегерані

    Іран охопили протести

    Протести у Тегерані

    29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.

  • Протестувальники в Ірані

    Іран охопили протести

    Сотні затриманих

    На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.

  • Протести в Ірані - Протестувальники у Тегерані

    Іран охопили протести

    Перші загиблі

    На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".

  • Протести в Ірані - мешканці Тегерана зі смартфонами

    Іран охопили протести

    Telegram та Instagram - заблокували

    В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.

  • Протести в Ірані - Хасан Роухані

    Іран охопили протести

    Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку

    Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.

  • Протести в Ірані - аятолла Хаменеї

    Іран охопили протести

    Поява політичних слоганів

    Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.

  • Протести в Ірані

    Іран охопили протести

    Тривожна статистика

    Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.

    Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов


Дивитись відео 02:04

Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)

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В Ірані відбуваються найбільші акції протесту з 2009 року. Демонстранти вийшли на вулиці через незадоволення зростанням цін та зовнішньою політикою влади. (02.01.2018)  

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