 Меркель задоволена прогресом у співпраці ЄС в оборонній сфері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

Меркель задоволена прогресом у співпраці ЄС в оборонній сфері

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель відзначила посилення співпраці в рамках ЄС в оборонній сфері. Однак у найближчому майбутньому спільної європейської армії поки не буде, наголосила вона.

Військові Бундесверу

Структурна співпраця PESCO є доповненням до співпраці в рамках НАТО, наголосила Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила помітний прогрес у посиленні співпраці в оборонній сфері на рівні ЄС. Про це вона заявила в щотижневому відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 12 травня, на сайті канцлерки. За словами Меркель, завдяки постійній структурній співпраці PESCO  в рамках ЄС вдається економити ресурси та ефективніше працювати. Таке співробітництво "вкрай важливе" для  обороноздатності ФРН, зазначила вона.

Утім, наголосила канцлерка, сама співпраця PESCO - лише доповнення до спільних дій у рамках НАТО. Вона також зазначила, що "в осяжному майбутньому ми ще не матимемо спільної європейської армії, але значну структурну співпрацю", яку Німеччина хотіла б розвивати.

Щодо участі військових Бундесверу в місіях за кордоном Меркель зазначила, що безпека Німеччини залежить і від ситуації в інших регіонах світу. "Тому ми й беремо участь у закордонних місіях",  - наголосила канцлерка.

На сьогодні, за даними Бундесверу, до різних місій на Близькому Сході та Африці залучено 3810 німецьких військовослужбовців.
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