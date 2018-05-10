Меркель задоволена прогресом у співпраці ЄС в оборонній сфері

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила помітний прогрес у посиленні співпраці в оборонній сфері на рівні ЄС. Про це вона заявила в щотижневому відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 12 травня, на сайті канцлерки. За словами Меркель, завдяки постійній структурній співпраці PESCO в рамках ЄС вдається економити ресурси та ефективніше працювати. Таке співробітництво "вкрай важливе" для обороноздатності ФРН, зазначила вона.

Утім, наголосила канцлерка, сама співпраця PESCO - лише доповнення до спільних дій у рамках НАТО. Вона також зазначила, що "в осяжному майбутньому ми ще не матимемо спільної європейської армії, але значну структурну співпрацю", яку Німеччина хотіла б розвивати.

Щодо участі військових Бундесверу в місіях за кордоном Меркель зазначила, що безпека Німеччини залежить і від ситуації в інших регіонах світу. "Тому ми й беремо участь у закордонних місіях", - наголосила канцлерка.

На сьогодні, за даними Бундесверу, до різних місій на Близькому Сході та Африці залучено 3810 німецьких військовослужбовців.