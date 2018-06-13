 Меркель визнала, що видатки ФРН на оборону до 2024 року не сягнуть 2 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Меркель визнала, що видатки ФРН на оборону до 2024 року не сягнуть 2 відсотків

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель радить реалістично дивитися на перспективи досягнення країною цільового показника НАТО щодо видатків на оборону в 2 відсотки від ВВП.

Єнс Столтенберг і Анґела Меркель під час прес-конференції у Берліні, 15 червня

Єнс Столтенберг і Анґела Меркель під час прес-конференції у Берліні, 15 червня

Німеччина підтверджує свою відданість зобов'язанню досягнути цільового показника для країн-членів НАТО щодо видатків на оборону у 2 відсотки від ВВП, заявила у п'ятницю, 15 червня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Утім, визнала Меркель, цього показника Берлін не зможе досягнути до 2024 року, як планувалося на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель запевнила, що уряд має намір дотримуватися зобов'язання довести видатки на оборону до 2 відсотків ВВП. Вона також закликала до дипломатичного розв'язання кризи навколо Північної Кореї. (14.08.2017)

До 2020 року Німеччина планує підвищити оборонний бюджет до рівня 1,5 відсотка від ВВП, додала канцлерка. "Іноді може здаватися, що це повільно, але все рухається у правильному напрямку", - цитує Меркель інформагенція AP.

Єнс Столтенберг своєю чергою висловив стриманий оптимізм щодо підвищення німецьких оборонних витрат. "Я заохочую Німеччину робити більше, оскільки Німеччина - найбільша економіка в Європі", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, проект бюджету ФРН, який мають остаточно ухвалити у липні, передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда - та до 41,5 мільярда у 2019 році. Збільшення оборонного бюджету було причиною суперечок всередині коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нещодавно наполягала на суттєвішому підвищенні видатків на оборону.

Вимогу збільшення оборонних видатків країнами-членами Альянсу, у тому числі й Німеччиною, до 2 відсотків від ВВП постійно озвучує президент США Дональд Трамп.

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