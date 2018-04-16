Меркель анонсувала зустріч з Путіним в "найближчому майбутньому"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін у вівторок, 17 квітня, провели телефонну розмову щодо загострення ситуації у Сирії. Після неї Меркель анонсувала зустріч із Путіним, яка має відбутися у "найближчому майбутньому", але точно не зазначила дату. "Я вважаю, що велика кількість тем - від України та газу до великої теми щодо Сирії вимагають безпосереднього обміну думками в найближчому майбутньому", - заявила вона, цитує агенція dpa.

Анґела Меркель також наголосила на відповідальності Росії за вчинення ймовірної хімічної атаки у сирійському місті Дума, яка, на переконання країн Заходу, була скоєна 7 квітня. "Ми знаємо, що в атаці отруйними речовинами у Сирії Росія як союзник (президента Сирії Башара. - Ред.) Асада поділяє спільну відповідальність", - заявила канцлерка, повідомляє агенція Reuters. Одночасно вона відзначила важливість пошуку діалогу із Росією, оскільки без участі Москви, на думку Меркель, неможливе мирне врегулювання ситуації у Сирії.

У свою чергу Володимир Путін звинуватив західні країни у завданні минулого тижня удару в Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку. "Президент Росії знову наголосив, що дії групи західних країн, які вчинили акт агресії проти Сирійської Арабської Республіки, грубо порушили норми міжнародного права, включаючи Статут ООН, і завдали істотної шкоди процесу мирного врегулювання сирійської кризи", - повідомив Кремль після завершення телефонної розмови. Також повідомляється, що Путін заявив про важливість проведення розслідування хімічної атаки експертами Організації із заборони хімічної зброї.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням" і провокацією.

Натомість США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Звернення Трампа до нації Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

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