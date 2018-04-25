 Мельник у Нідерландах - професія, що зникає (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Мельник у Нідерландах - професія, що зникає (відео)

У Нідерландах понад тисяча вітряних млинів і майже всі вони працюють. Вітряки - не лише символ Нідерландів. Вони постачають борошно навколишнім пекарням. От тільки молодих мельників - вкрай мало.

Windmühle traditionelle Windmühlen Holland Niederlande Gracht Kanal Tulpen (Fotolia/samott)

Навіть багато голландців вважають, що млини - це лише декорації. А борошно в них - із супермаркету. Насправді, як і раніше, млини мелють зерно, приводять у рух лісопильні цехи або відкачують воду з низин. 

DW.COM

Перша сонячна електростанція в Чорнобилі до цих пір не працює

Україна прагне перетворити Чорнобильську зону на інвестиційний проект та заробляти на ній. Економічний потенціал зони - енергія сонця і вітру. Однак через бюрократію амбітні економічні плани залишаються нереалізованими. (26.04.2018)  

У Німеччині хочуть залучити біженців до ремісничих професій

У ремісничій галузі Німеччини щороку бракує близько 20 тисяч учнів. Тому Об'єднання спілок німецьких ремісників (ZDH) пропонує залучати біженців до навчання відповідним професіям. (23.08.2015)  

Від іграшок до турбін: Lego інвестує в енергію вітру

Данський виробник іграшок Lego відкрив вітропарк біля узбережжя ФРН. В інтерв'ю DW генеральний директор компанії розповів про зусилля фірми зробити виробництво максимально екологічним. (14.10.2015)  

Також за темою

Вітряки у Нідерландах: понад тисяча і всі працюють (30.04.2018) 30.04.2018

Вітряки - не лише символ Нідерландів, який приваблює туристів. Вони повноцінно працюють і постачають борошно навколишнім пекарням. От тільки молодих мельників - вкрай мало, тож вітряки ризикують із часом зупинитися.

Докладно

Силова операція на Донбасі змінює формат

Завершення АТО на Донбасі - продовження війни в Україні

Про те, що зміниться на сході України після завершення АТО на Донбасі, - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW. 

Президент України оголосив початок операції об'єднаних сил на Донбасі

Порошенко оголосив початок ООС на Донбасі

Президент України оголосив про перехід від формату "антитерористичної операції" до операції об'єднаних сил на Донбасі.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  