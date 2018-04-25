Мельник у Нідерландах - професія, що зникає (відео)

У Нідерландах понад тисяча вітряних млинів і майже всі вони працюють. Вітряки - не лише символ Нідерландів. Вони постачають борошно навколишнім пекарням. От тільки молодих мельників - вкрай мало.
Навіть багато голландців вважають, що млини - це лише декорації. А борошно в них - із супермаркету. Насправді, як і раніше, млини мелють зерно, приводять у рух лісопильні цехи або відкачують воду з низин.
Україна прагне перетворити Чорнобильську зону на інвестиційний проект та заробляти на ній. Економічний потенціал зони - енергія сонця і вітру. Однак через бюрократію амбітні економічні плани залишаються нереалізованими. (26.04.2018)
У ремісничій галузі Німеччини щороку бракує близько 20 тисяч учнів. Тому Об'єднання спілок німецьких ремісників (ZDH) пропонує залучати біженців до навчання відповідним професіям. (23.08.2015)