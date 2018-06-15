 Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів

Перша леді США Меланія Трамп незадоволена тим, що у мігрантів, які незаконно потрапили до США, примусово забирають дітей.

Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів

Перша леді США Меланія Трамп у неділю, 17 червня, розкритикувала політику адміністрації американського президента щодо відокремлення дітей від батьків-мігрантів, що нелегально потрапили до країни.

Меланія Трамп виступила проти вилучення дітей у мігрантів

Меланія Трамп виступила проти вилучення дітей у мігрантів

"Місіс Трамп не може бачити дітей, позбавлених батьків і родин, та сподівається, що сторони зможуть нарешті зібратися, щоб досягти успішної імміграційної реформи. Вона вважає, що ми повинні бути країною, яка дотримується всіх законів, але також країною, яка керує серцем", - заявила директорка із комунікацій першої леді Стефані Грішам, передає CNN.

До вимоги припинити таку політику приєдналась і дружина колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого Лаура, назвавши її аморальною. "Наш уряд не повинен займатися складуванням дітей у перероблених супермаркетах або планувати розміщувати їх у наметових містечках в пустелі поблизу Ель-Пасо", - написала Лаура Буш у колонці для Washington Post.

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Раніше генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що мігранти із Центральної Америки, що незаконно перетинають кордон із США, можуть бути розлучені зі своїми дітьми. Влада країни може звинуватити у незаконному проникненні лише батьків, але не дітей. При цьому, діти не можуть бути відправлені до тих самих місць ув'язнення, що й їхні батьки. Їх відправляють в окремі притулки, які знаходяться у тому числі у приміщеннях колишніх супермаркетів.

Ця політика, спрямована на стримування нелегальних мігрантів, за шість тижнів вже призвела до вилучення майже двох тисяч дітей у їхніх батьків, передає агенція dpa.

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