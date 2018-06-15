Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів

Перша леді США Меланія Трамп у неділю, 17 червня, розкритикувала політику адміністрації американського президента щодо відокремлення дітей від батьків-мігрантів, що нелегально потрапили до країни.

Меланія Трамп виступила проти вилучення дітей у мігрантів

"Місіс Трамп не може бачити дітей, позбавлених батьків і родин, та сподівається, що сторони зможуть нарешті зібратися, щоб досягти успішної імміграційної реформи. Вона вважає, що ми повинні бути країною, яка дотримується всіх законів, але також країною, яка керує серцем", - заявила директорка із комунікацій першої леді Стефані Грішам, передає CNN.

До вимоги припинити таку політику приєдналась і дружина колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого Лаура, назвавши її аморальною. "Наш уряд не повинен займатися складуванням дітей у перероблених супермаркетах або планувати розміщувати їх у наметових містечках в пустелі поблизу Ель-Пасо", - написала Лаура Буш у колонці для Washington Post.

Раніше генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що мігранти із Центральної Америки, що незаконно перетинають кордон із США, можуть бути розлучені зі своїми дітьми. Влада країни може звинуватити у незаконному проникненні лише батьків, але не дітей. При цьому, діти не можуть бути відправлені до тих самих місць ув'язнення, що й їхні батьки. Їх відправляють в окремі притулки, які знаходяться у тому числі у приміщеннях колишніх супермаркетів.

Ця політика, спрямована на стримування нелегальних мігрантів, за шість тижнів вже призвела до вилучення майже двох тисяч дітей у їхніх батьків, передає агенція dpa.