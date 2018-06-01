 Мексика запровадить нові мита на сталь та сільгосппродукцію зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мексика запровадить нові мита на сталь та сільгосппродукцію зі США

У відповідь на торговельну політику Вашингтона в Мехіко оголосили запровадження митних зборів на імпорт сталі зі США та на продукцію американського агропромислового комплексу.

Мексика

Торік Мексика імпортувала американської свинини на суму понад мільярд доларів США

Мексика запровадить імпортні мита в розмірі 25 відсотків на сталеві вироби, імпортовані зі США. Крім того, введуть ввізні мита на імпорт сільськогосподарських товарів з Америки. У вівторок, 5 червня, міністерство економіки Мексики оприлюднило список товарів, котрі імпортуються з сусідньої країни й підпадатимуть під дію нових ввізних мит, передає інформагенція Reuters.

DW.COM

Керівники мінфінів та центробанків шести країн Великої сімки висловили міністру фінансів США Стівену Мнучіну своє "занепокоєння та розчарування" митною політикою Вашингтона. (02.06.2018)

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Євросоюз звернувся до СОТ через запровадження США з 1 червня ввізного мита на сталь та алюміній. Водночас у Єврокомісії обмірковують подальші кроки. (01.06.2018)

Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою. (02.06.2018)

Згідно з намірами відомства, планується запровадження ввізного мита обсягом 20 відсотків на імпорт американської свинини, яблук та картоплі. Ставки імпортного мита для певних видів сиру та американського віскі коливатимуться від 20 до 25 відсотків.

За попередніми даними, нові ставки ввізного мита на американську свинину набудуть чинності вже з 6 червня. Згідно з урядової статистикою, торік Мексика імпортувала 650 тисяч тонн свинини зі США на суму 1,07 мільярда доларів США. Аби не допустити подорожчання цін на свинину на внутрішньому ринку, влада Мексики планує розширити імпорт свинини з інших країн. Для цього мають запровадити безмитні квоти обсягом до 350 тисяч тонн для кожної країни-постачальника.

США, Мексика та Канада є членами Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), яку президент Дональд Трамп неодноразово критикував. Попри членство в угоді США запровадити 25-відсоткове мито на сталь з Канади та Мексики, а також 10-відсотковий ввізний збір на алюміній із двох сусідніх країн. Трамп також пропонував замінити 24-річний договір щодо NAFTA двома окремими угодами.

Як повідомлялося, у відповідь на дії США Канада поскаржилася до СОТ.

Дивитись відео 02:03
Now live
02:03 хв

Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа? (23.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа? (23.01.2017)  

Також за темою

Symbolbild Stahl

Канада поскаржилася до СОТ щодо нових мит США 02.06.2018

Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою.

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

США запроваджують митні збори на імпорт сталі та алюмінію 08.03.2018

Вашингтон запроваджує 25-відсоткове мито на імпортну сталь та 10-відсоткове ввізне мито - на алюміній. Винятки зроблять для Канади та Мексики.

Deutschland Saarland | Völklinger Huette bei Nacht

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США 24.03.2018

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи. Вашингтон звільнив європейських експортерів від спецмит на ці вироби до 1 травня.

Докладно

Журналіст Аркадій Бабченко погодився, щоб СБУ імітувала його вбивство

"Операція Бабченко": що відомо сьогодні

Що відомо у справі Аркадія Бабченка? Хто є її фігурантами? DW шукала відповіді. 

default

"Нафтогаз": Нідерланди арештували активи "Газпрому"

"Нафтогаз" повідомив про чергову судову "перемогу" щодо суперечки з "Газпромом". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  