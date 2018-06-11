 Мей: Росія не повернеться до G8, доки втручатиметься в справи інших | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Мей: Росія не повернеться до G8, доки втручатиметься в справи інших

Повернення Росії до складу Великої вісімки неможливе до припинення втручання Москви у справи інших країн, заявила Тереза Мей. Так прем'єр-міністерка Великобританії відреагувала на пропозицію Дональда Трампа.

Тереза Мей зазначила, що Росія має припинити втручання у справи інших країн

Тереза Мей зазначила, що Росія має припинити втручання у справи інших країн

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія може повернутися до складу країн Великої вісімки (G8) лише за умови, якщо припинить втручатися у справи інших країн. Без цього вона не отримає запрошення увійти до клубу провідних демократій, заявила Мей у понеділок, 11 червня, під час виступу в британському парламенті.

Рішення виключити Росію із зустрічей клубу було прийнято після анексії українського Криму, зазначила прем'єрка. За її словами, "будь-які розмови" про повернення неможливі "до тих пір, поки Росія не змінить своє ставлення".

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Росія на даний момент не може приєднатися до формату Великої сімки. Причиною цього є недотримання РФ міжнародного права, зокрема, через неправомірну анексію Криму. (06.06.2018)

Раніше з пропозицією повернути Росію до G8 виступив президент США Дональд Трамп. Цю ідею розкритикували лідери інших країн-членів клубу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель(Angela Merkel) заявила, що для початку РФ повинна продемонструвати прогрес в реалізації мінських домовленостей.

Ідею Трампа поки підтримав лише новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який переконаний, що це буде "в інтересах усіх".

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

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