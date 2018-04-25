 Медреформа на селі: що відбувається у провінції (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2018
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Політика й суспільство

Медреформа на селі: що відбувається у провінції (відео)

Медична реформа і через місяць після вступу в дію ще не запрацювала в сільській місцевості. Що необхідно, аби медреформа не гальмувала в провінції, DW з’ясовувала у звичайній амбулаторії на Київщині.

Медична реформа в Україні

Проте до медреформи тут не готові. Перш ніж втілювати в життя зміни, лікарі мають підписати з пацієнтами декларації. Лікарки розраховують, що з ними ці декларації підпишуть близько дев'яти тисяч мешканців Пісківки і трьох сусідніх селищ. Проте, згідно з реформою, люди можуть обрати собі лікаря, наприклад, у райцентрі чи навіть у Києві. Багато мешканців села взагалі ще не визначилися, чи будуть вони підписувати декларацію з місцевими лікарями. 

DW.COM

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