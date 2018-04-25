Медреформа на селі: що відбувається у провінції (відео)

Медична реформа і через місяць після вступу в дію ще не запрацювала в сільській місцевості. Що необхідно, аби медреформа не гальмувала в провінції, DW з’ясовувала у звичайній амбулаторії на Київщині.
Проте до медреформи тут не готові. Перш ніж втілювати в життя зміни, лікарі мають підписати з пацієнтами декларації. Лікарки розраховують, що з ними ці декларації підпишуть близько дев'яти тисяч мешканців Пісківки і трьох сусідніх селищ. Проте, згідно з реформою, люди можуть обрати собі лікаря, наприклад, у райцентрі чи навіть у Києві. Багато мешканців села взагалі ще не визначилися, чи будуть вони підписувати декларацію з місцевими лікарями.
447 тисяч українців вже обрали своїх лікарів. За два тижні кампанії найбільше декларацій підписали жителі Києва, а також Донецької та Харківської областей, повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун. (14.04.2018)
З першого квітня в Україні стартувала медична реформа. Які зміни для пацієнтів підготувало міністерство охорони здоров'я України? (01.04.2018)