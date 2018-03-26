 Медична реформа: що потрібно знати кожному пацієнту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.04.2018
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Політика й суспільство

Медична реформа: що потрібно знати кожному пацієнту (відео)

З першого квітня в Україні стартувала медична реформа. Які зміни для пацієнтів підготувало міністерство охорони здоров'я України?

З 1 квітня в Україні стартує медична реформа

З 1 квітня в Україні стартує медична реформа

Зміни в галузі охорони здоров'я України, які стартують з першого квітня, вже назвали медичною революцією. Реформа вельми амбітна і нагальна. Нововведення викликали запеклі дискусії як серед політиків, так і серед населення. DW на хлопський розум пояснює, як працюватиме медична реформа.

 

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Медреформа в Україні: які головні зміни з 1 квітня? (відео)

1 квітня в Україні стартує медична реформа. Один з її головних принципів: що б з вами не сталося - спершу до сімейного лікаря. З ним треба підписати договір. Що ще варто знати? (13.03.2018)  

Боротьба за безкоштовні ліки для хворих на рак (відео)

Як "Пацієнти України" і "Крапля крові" моніторять державну закупівлю ліків і контролюють їхній шлях - від тендера до пацієнта. Історія активіста Івана Зеленського. (15.03.2018)  

Людина-реформа: досягнення та поразки Уляни Супрун

Виконуюча обов’язки голови МОЗ першою змогла дати хід медичній реформу в Україні. Але набула при цьому впливових ворогів. Головний виклик міністерки: переконати лікарів у шансах, які дає реформа. (01.03.2018)  

Україна має найбільш громіздку інфраструктуру охорони здоров'я в Європі - дослідження

Україна найменше в Європі витрачає на охорону здоров'я, але має громіздку інфраструктуру, а також надає перевагу витратам на госпіталізацію, а не профілактичним заходам, зазначають експерти Світового банку та ПРООН. (11.01.2018)  

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Як працюватиме медична реформа в Україні (29.03.2018) 29.03.2018

Медична реформа в Україні починає діяти з першого квітня. Що потрібно знати кожному пацієнтові про зміни в системі охорони здоров'я?

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НАБУ обвинуватило Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Той усі обвинувачення відкидає. 

З 1 квітня в Україні стартує медична реформа

Медична реформа: що потрібно знати кожному пацієнту (відео)

Які зміни для пацієнтів підготувало міністерство охорони здоров'я України?  

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