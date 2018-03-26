Медична реформа: що потрібно знати кожному пацієнту (відео)

Медреформа в Україні: які головні зміни з 1 квітня? (відео)

1 квітня в Україні стартує медична реформа. Один з її головних принципів: що б з вами не сталося - спершу до сімейного лікаря. З ним треба підписати договір. Що ще варто знати? (13.03.2018)