Медична реформа: що потрібно знати кожному пацієнту (відео)

З першого квітня в Україні стартувала медична реформа. Які зміни для пацієнтів підготувало міністерство охорони здоров'я України?
Зміни в галузі охорони здоров'я України, які стартують з першого квітня, вже назвали медичною революцією. Реформа вельми амбітна і нагальна. Нововведення викликали запеклі дискусії як серед політиків, так і серед населення. DW на хлопський розум пояснює, як працюватиме медична реформа.
1 квітня в Україні стартує медична реформа. Один з її головних принципів: що б з вами не сталося - спершу до сімейного лікаря. З ним треба підписати договір. Що ще варто знати? (13.03.2018)
Як "Пацієнти України" і "Крапля крові" моніторять державну закупівлю ліків і контролюють їхній шлях - від тендера до пацієнта. Історія активіста Івана Зеленського. (15.03.2018)
Виконуюча обов’язки голови МОЗ першою змогла дати хід медичній реформу в Україні. Але набула при цьому впливових ворогів. Головний виклик міністерки: переконати лікарів у шансах, які дає реформа. (01.03.2018)
Україна найменше в Європі витрачає на охорону здоров'я, але має громіздку інфраструктуру, а також надає перевагу витратам на госпіталізацію, а не профілактичним заходам, зазначають експерти Світового банку та ПРООН. (11.01.2018)