МВФ попередив про глобальні ризики митної політики Трампа

Нова митна політика адміністрації президента США Дональда Трампа зашкодить світовій економіці. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ), оприлюдненому в четвер, 14 червня. Директорка Фонду Крістін Лагард зазначила, що у торговельних війнах "немає переможців, з обох сторін, як правило, лише переможені", цитує агенція новин AP.

Вона закликала США утриматися від запровадження штрафних мит, залагоджувати торговельні суперечки переговорами та не вдаватися до принципу "око за око". У разі запровадження 25-відсоткового мита на товари з Китаю, прогнозує МВФ, Вашингтон запустить "цикл ударів у відповідь" та пошкодить на світові ланцюги постачань.

Американський мінфін своєю чергою відповів, що його політика "призведе до більш стійкого економічного зростання". МВФ натомість очікує спадання темпів економіки США аж до 1,4 відсотка у 2023 році проти 2,9 відсотка цьогоріч.

Утім, адміністрація США, судячи з усього, виконає свою обіцянку ввести штрафні мита проти Китаю. Білий дім увечері в четвер, 14 червня, схвалив список китайських товарів на загальну суму 50 мільярдів доларів, які будуть обкладені загороджувальними митами на рівні 25 відсотків, повідомляють агенція Reutres та газета The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела. Звіт МВФ не готовий точно оцінити наслідки такого кроку, проте, зазначила Лагард, це підірве довіру бізнесу та стримає інвестиції.