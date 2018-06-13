 МВФ попередив про глобальні ризики митної політики Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

МВФ попередив про глобальні ризики митної політики Трампа

Світова економіка може відчутно постраждати через протекціонізм США, вважають у МВФ. Адміністрації Трампа радять не вдаватися до принципа "око за око" у торговельній політиці.

Лагард застерігає США від необачних кроків

Лагард застерігає США від необачних кроків

Нова митна політика адміністрації президента США Дональда Трампа зашкодить світовій економіці. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ), оприлюдненому в четвер, 14 червня. Директорка Фонду Крістін Лагард зазначила, що у торговельних війнах "немає переможців, з обох сторін, як правило, лише переможені", цитує агенція новин AP.

Вона закликала США утриматися від запровадження штрафних мит, залагоджувати торговельні суперечки переговорами та не вдаватися до принципу "око за око". У разі запровадження 25-відсоткового мита на товари з Китаю, прогнозує МВФ, Вашингтон запустить "цикл ударів у відповідь" та пошкодить на світові ланцюги постачань.

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Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою. (02.06.2018)

США і Китай досягли істотного прогресу та погодили рамки майбутньої двосторонньої угоди щодо торгівлі. На час роботи над угодою сторони заморожують підвищення мит, підтвердили у Вашингтоні. (20.05.2018)

Американський мінфін своєю чергою відповів, що його політика "призведе до більш стійкого економічного зростання". МВФ натомість очікує спадання темпів економіки США аж до 1,4 відсотка у 2023 році проти 2,9 відсотка цьогоріч.

Утім, адміністрація США, судячи з усього, виконає свою обіцянку ввести штрафні мита проти Китаю. Білий дім увечері в четвер, 14 червня, схвалив список китайських товарів на загальну суму 50 мільярдів доларів, які будуть обкладені загороджувальними митами на рівні 25 відсотків, повідомляють агенція Reutres та газета The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела. Звіт МВФ не готовий точно оцінити наслідки такого кроку, проте, зазначила Лагард, це підірве довіру бізнесу та стримає інвестиції.

  • Історичний ранок

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Історичний ранок

    8 листопада 2016 року Європа засинала з відчуттям, що все буде "як раніше". Однак коли прокинулася, з'ясувалося, що переможцем президентських виборів у США став Дональд Трамп. Європейські політики не приховували своєї розгубленості від цієї перемоги.

  • Канада нас врятує

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    "Канада нас врятує"

    Розчарування після перемоги Дональда Трампа охопило і США. Деякі американці, які голосували проти цього кандидата від Республіканської партії, почали замислюватися про переїзд, приміром, до Канади. За даними ЗМІ, коли стало зрозуміло, що Трамп переміг, сайт міграційної служби Канади "завис" від надмірної кількості відвідувачів.

  • Дарт Вейдер або джедай?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Дарт Вейдер або джедай?

    20 січня 2017 року Дональд Трамп офіційно став 45-м президентом США. До його інавгурації ніхто не знав, чого очікувати від нового глави Білого дому.

  • Свобода у стилі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Свобода у стилі Трампа

    Сотні тисяч жінок вийшли на демонстрації на наступний день після інавгурації президента США, протестуючи проти його дискримінаційних висловлювань. Карикатурист Сергій Йолкін знає, як повинна виглядати статуя Свободи в уявленні Трампа.

  • Стіни Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Стіни Трампа

    "Я побудую велику стіну - і ніхто не будує стіни краще за мене, повірте", - заявив Дональд Трамп ще в червні 2015 року, коли вперше згадав про намір звести мур на кордоні з Мексикою. 25 січня 2017 року такий президентський указ було підписано. Слідом за ним новий глава Білого дому заборонив в'їзд до США громадянам з низки мусульманських країн.

  • Кнут замість пряника

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Кнут замість пряника

    Несподіваний поворот для Володимира Путіна - за місяць після інавгурації Дональда Трампа у Білому Домі заявили, що Росія має повернути Крим Україні. Сподівання російського президента рухнули.

  • Між двох вогнів

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Між двох вогнів

    До обрання Трампа Вашингтон мав славу надійного союзника ЄС. Але тепер Сполучені Штати, схоже, стали для Брюсселя не менш проблемним партнером, ніж Росія за Володимира Путіна. Глава фракції лібералів у Європарламенті Гі Верхофстадт на початку каденції нового американського лідера взагалі назвав його однією з трьох - разом із радикальним ісламом та очільником РФ - загроз, що підривають ЄС.

  • Нове алібі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по авіабазі Асада у Сирії у квітні 2017 року стало складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях відносно Росії. Глава Білого дому заявив, що особисто схвалив цей наказ. Ракетна атака США стала відповіддю на ймовірну хімічну атаку з десятками цивільних жертв.

  • Трамп робить погоду

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Трамп робить погоду

    У червні 2017 Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької угоди, оскільки вона, на думку президента, не вигідна Вашингтону. Але вже на початку цього року американський лідер припустив, що США можуть повернутися назад, якщо вдасться досягнути кращої угоди. "Ми хочемо мати чисту воду, чисте повітря, але ми також хочемо мати конкурентоспроможний бізнес", - сказав він.

  • Чия кнопка більша?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чия кнопка більша?

    Протистояння між США та КНДР за президентства Дональда Трампа загострилося. На початку 2018 року глави держав посперечалися, хто володіє більшим ядерним потенціалом. Спочатку "ядерною кнопкою" похвалився Кім Чен Ин, а потім естафету перейняв Трамп: "Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює".

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

Дональд Трамп - вже рік обіймає посаду президента США. Чим запам’ятався новий господар Білого дому за цей час - у карикатурах Сергія Йолкіна. (19.01.2018)  

Посилання в інтернеті

United States of America: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV Mission

Короткий звіт МВФ щодо економічної політики США (англійською)

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