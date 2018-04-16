Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув макроекономічний прогноз для України на 2018-2019 роки. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook, який був опублікований фондом у вівторок, 17 квітня.

Зокрема, фонд погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні. Зокрема, очікується, що вона в 2018 році становитиме 11 відсотків замість раніше прогнозованих 10 відсотків, а в 2019 році цей показник знизиться до восьми відсотків. Також МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік - з чотирьох відсотків до 3,3 відсотка. Водночас прогноз зростання ВВП на 2018 рік залишився поки що незмінним - 3,2 відсотка.

Крім того, у звіті зазначається, що до кінця 2018 року Україна зіткнеться з більшим дефіцитом платіжного балансу, ніж передбачалося раніше. За прогнозом МВФ, на кінець 2018 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме 3,7 відсотка ВВП - на 0,7 відсоткового пункта більше за попередні прогнози, а в 2019 році він становитиме 3,5 відсотка. Рівень безробіття в Україні в 2018 році, згідно з прогнозами МВФ, становитиме 9,2 відсотка, а в 2019-му - знизиться до 8,8 відсотка.

Раніше Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,5 відсотка в 2018 році. У жовтні минулого року він прогнозував, що у 2019 і 2020 роках ВВП зростатиме на чотири відсотки.

У четвер, 19 квітня, у Вашинтоні розпочнеться весняне засідання МВФ, участь у якому візьмуть міністри фінансів багатьох країн світу. Серед ключових тем, які обговорюватимуть на заході, питання світової торгівлі, яке постало особливо гостро у зв'язку із запровадженням США ввізних мит на низку товарів.