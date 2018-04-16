 МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2018
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Економіка

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік

Згідно з прогнозами МВФ, у 2019 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Водночас уже цьогоріч Україні прогнозують дещо вищий за попередні оцінки рівень інфляції.

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув макроекономічний прогноз для України на 2018-2019 роки. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook, який був опублікований фондом у вівторок, 17 квітня.

Зокрема, фонд погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні. Зокрема, очікується, що вона в 2018 році становитиме 11 відсотків замість раніше прогнозованих 10 відсотків, а в 2019 році цей показник знизиться до восьми відсотків. Також МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік - з чотирьох відсотків до 3,3 відсотка. Водночас прогноз зростання ВВП на 2018 рік залишився поки що незмінним - 3,2 відсотка.

Крім того, у звіті зазначається, що до кінця 2018 року Україна зіткнеться з більшим дефіцитом платіжного балансу, ніж передбачалося раніше. За прогнозом МВФ, на кінець 2018 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме 3,7 відсотка ВВП - на 0,7 відсоткового пункта більше за попередні прогнози, а в 2019 році він становитиме 3,5 відсотка. Рівень безробіття в Україні в 2018 році, згідно з прогнозами МВФ, становитиме 9,2 відсотка, а в 2019-му - знизиться до 8,8 відсотка. 

Раніше Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,5 відсотка в 2018 році. У жовтні минулого року він прогнозував, що у 2019 і 2020 роках ВВП зростатиме на чотири відсотки.

У четвер, 19 квітня, у Вашинтоні розпочнеться весняне засідання МВФ, участь у якому візьмуть міністри фінансів багатьох країн світу. Серед ключових тем, які обговорюватимуть на заході, питання світової торгівлі, яке постало особливо гостро у зв'язку із запровадженням США ввізних мит на низку товарів.

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