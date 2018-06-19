 МВФ закликає змінити скандальну норму в законі про Антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

МВФ закликає змінити скандальну норму в законі про Антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд закликає Україну скасувати суперечливу норму в законі про Антикорупційний суд, згідно з якою вже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід цього суду.

Крістін Лагард закликає внести зміни в закон про Антикорупційний суд

Крістін Лагард закликає внести зміни в закон про Антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд закликав український парламент підтримати президентський законопроект про створення Антикорупційного суду. Про це заявила очільниця МВФ Крістін Лагард у вівторок, 19 червня.

"Ми досягли згоди в тому, що зараз вкрай важливим є невідкладне прийняття парламентом додаткового закону, поданого президентом, який дозволить безпосередньо сформувати суд", - йдеться в її заяві. Президент України Петро Порошенко подав законопроект до парламенту 19 червня. Він має бути розглянутий, як невідкладний.

Також Лагард закликає скасувати норму в уже прийнятому законі про Антикорупційний суд, яка дозволяє розглядати апеляції вже відкритих справ в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. "Не менш важливим є відновлення підтриманих в першому читанні норм щодо розгляду Вищим антикорупційним судом усіх справ у своїй юрисдикції, включаючи всі нові апеляції на відповідні рішення судів першої інстанції", - йдеться в заяві.

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Текст закону про Антикорупційний суд містить норму, за якою уже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду, повідомив Центр протидії корупції. (13.06.2018)

Президент України Петро Порошенко подав свій законопроект про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради. Парламент має розглянути його невідкладно. (19.06.2018)

Нагадаємо, після опублікування тексту закону про Антикорупційний суд активісти-антикорупціонери виявили в ньому неозвучену під час його розгляду поправку. Вона означає, що апеляції по справах НАБУ, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду.

У попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це президент України Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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