МВФ закликає змінити скандальну норму в законі про Антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд закликав український парламент підтримати президентський законопроект про створення Антикорупційного суду. Про це заявила очільниця МВФ Крістін Лагард у вівторок, 19 червня.

"Ми досягли згоди в тому, що зараз вкрай важливим є невідкладне прийняття парламентом додаткового закону, поданого президентом, який дозволить безпосередньо сформувати суд", - йдеться в її заяві. Президент України Петро Порошенко подав законопроект до парламенту 19 червня. Він має бути розглянутий, як невідкладний.

Також Лагард закликає скасувати норму в уже прийнятому законі про Антикорупційний суд, яка дозволяє розглядати апеляції вже відкритих справ в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. "Не менш важливим є відновлення підтриманих в першому читанні норм щодо розгляду Вищим антикорупційним судом усіх справ у своїй юрисдикції, включаючи всі нові апеляції на відповідні рішення судів першої інстанції", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, після опублікування тексту закону про Антикорупційний суд активісти-антикорупціонери виявили в ньому неозвучену під час його розгляду поправку. Вона означає, що апеляції по справах НАБУ, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду.

У попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це президент України Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).