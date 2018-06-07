МВФ видасть Аргентині 50 мільярдів доларів кредиту

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада Аргентини у четвер, 7 червня, домовилися про виділення країні кредиту в 50 мільярдів доларів на три роки. Аргентина отримає 15 мільярдів доларів "негайної виплати", пише інформагенція AFP.

Влада Аргентини взяла на себе зобов'язання врівноважити економіку країни до 2020 року, а в поточному році скоротити дефіцит бюджету з запланованих 3,2 до 2,7 відсотка ВВП. Глава МВФ Крістін Лагард написала у Twitter, що план, погоджений між Фондом та владою Аргентини "посилить економіку на користь усіх аргентинців".

За попередніми оцінками, аргентинський песо в травні втратив близько 25 відсотків вартості до долара на тлі інфляції та прогнозів щодо зниження врожаю сої, що є одним з головних експортних товарів країни, через посуху. Антикризові заходи Центрального банку Аргентини тоді не допомогли, а призвели до втрати 10 мільярдів доларів валютних резервів.