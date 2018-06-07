 МВФ видасть Аргентині 50 мільярдів доларів кредиту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МВФ видасть Аргентині 50 мільярдів доларів кредиту

Аргентина отримає від МВФ кредит на суму 50 мільярдів доларів на три роки. Країна за цей час повинна буде значно скоротити дефіцит бюджету.

Крістін Лагард висловила сподівання на стабілізацію економіки Аргентини

Крістін Лагард висловила сподівання на стабілізацію економіки Аргентини

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада Аргентини у четвер, 7 червня, домовилися про виділення країні кредиту в 50 мільярдів доларів на три роки. Аргентина отримає 15 мільярдів доларів "негайної виплати", пише інформагенція AFP.

Влада Аргентини взяла на себе зобов'язання врівноважити економіку країни до 2020 року, а в поточному році скоротити дефіцит бюджету з запланованих 3,2 до 2,7 відсотка ВВП. Глава МВФ Крістін Лагард написала у Twitter, що план, погоджений між Фондом та владою Аргентини "посилить економіку на користь усіх аргентинців".

За попередніми оцінками, аргентинський песо в травні втратив близько 25 відсотків вартості до долара на тлі інфляції та прогнозів щодо зниження врожаю сої, що є одним з головних експортних товарів країни, через посуху. Антикризові заходи Центрального банку Аргентини тоді не допомогли, а призвели до втрати 10 мільярдів доларів валютних резервів.

DW.COM

Парламент Аргентини підтримав реформу, яка спричинила масові протести

Аргентинські законодавці схвалили пенсійну реформу, проти якої в країні відбуваються масові акції протесту. В результаті заворушень у Буенос-Айресі постраждало понад 160 людей, близько половини з них - поліцейські. (19.12.2017)  

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік

Згідно з прогнозами МВФ, у 2019 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Водночас уже цьогоріч Україні прогнозують дещо вищий за попередні оцінки рівень інфляції. (17.04.2018)  

Україні не обійтися без кредитів МФВ - експерти

З огляду на стан української економіки наступними роками Україні, швидше за все, знадобиться нова програма кредитної підтримки від МВФ обсягом до 5,5 мільярда доларів, припускають експерти IIF. (21.05.2018)  

Також за темою

Deutschland Stahlarbeiter

Нові мита США: Макрон назвав помилкою "економічний націоналізм" Трампа 01.06.2018

Після підвищення США мит на сталь і алюміній з ЄС президент Франції Еммануель Макрон закликає американського лідера Дональда Трампа повернутися до правил СОТ. Критика звучить також у Німеччині та МВФ.

Ukraine Kiew Treffen Lagarde und Poroschenko

Порошенко в Давосі зустрівся з Лагард 24.01.2018

Президент України Петро Порошенко та очільниця МВФ Крістін Лагард обговорили призначення нового голови НБУ та подальшу співпрацю фонду з Україною.

Symbolbild IWF Internationaler Währungsfonds

МВФ: Україна має невідкладно розглянути законопроект про Антикорупційний суд 19.02.2018

Міжнародний валютний фонд наполягає на невідкладному розгляді владою України законопроекту про Антикорупційний суд.

Докладно

Pflege (Imago/Westend61)

Польські заробітчани: дорога ціна еміграції

Тисячі поляків працюють у Німеччині, Великобританії, Норвегії тощо. Їхні діти фактично виростають без батьків.  

Крістін Лагард висловила сподівання на стабілізацію економіки Аргентини

МВФ видасть Аргентині 50 мільярдів доларів кредиту

Аргентина повинна буде значно скоротити дефіцит бюджету. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  