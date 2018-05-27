МВС Чехії спростувало, що Бабченко просив притулок

Міністерство внутрішніх справ Чехії спростувало інформацію ЗМІ, що застрелений у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко просив притулок у країні. "МВС чітко заявляє, що пан Бабченко не просив дозволу на тимчасове чи постійне проживання або притулок у Чехії", - йдеться у заяві МВС, поширеній у середу, 30 травня. Одночасно МВС висловив співчуття через загибель журналіста.

Раніше повідомлялось, що у 2017 році Аркадій Бабченко нібито через погрози вирішив тимчасово залишити Росію. Спочатку він переїхав до Праги, деякий час жив в Ізраїлі, а з серпня 2017 року - у Києві.

Розслідування вбивства та акції у Києві

Тим часом поліція Києва повідомила, що в кримінальному провадженні за фактом убивства Бабченка буде призначено низку експертиз. Слідчі уже підготували відповідні клопотання для звернення до суду щодо призначення, зокрема, судово-медичної та балістичної експертиз, повідомив начальник головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко. Наразі слідчо-оперативні групи здійснюють додатковий огляд місця скоєння злочину та речей убитого журналіста.

У зв’язку з вбивством журналіста у середу вранці близько 30-ти осіб зібралися біля будівлі посольства Росії в Києві. Більшість із них журналісти, передає агенція "Інтерфакс-Україна". На огорожі посольства вивішені фотографії Аркадія Бабченка і покладені квіти. Присутні згадують загиблого журналіста, його позицію щодо російської агресії проти України, озвучують свої версії вбивства. Ще одна акція пам’яті запланована на вечір середи на Майдані Незалежності.

Ввечері 29 травня стихійна акція пам’яті Бабченка також пройшла на Великому Москворецькому мосту у Москві. На вечір середи запланована акція біля московського Центрального будинку журналіста.

Як повідомлялося, увечері 29 травня в Дніпровському районі Києва на Микільсько-Слобідській вулиці біля своєї квартири пострілами в спину був застрелений російський журналіст, ведучий телеканалу ATR Аркадій Бабченко. Він помер по дорозі в лікарню від зупинки серця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею щодо умисного вбивства. Затримати злочинця по гарячих слідах не вдалося. За даними Нацполіції, перша версія вбивства - професійна діяльність Аркадія Бабченка.