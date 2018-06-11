 Матері українських військових пікетують переговори в Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Матері українських військових пікетують переговори в Берліні

Українські матері проводять пікет в Берліні перед будівлею, де проводять зустріч глави МЗС "нормандської четвірки". Вони вимагають прояснити долю своїх синів.

Берлін

Учасниці акції в Берліні

У Берліні проводять пікет матері українських військових, що вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні в сепаратистів на Донбасі. Акція відбувається в понеділок, 11 червня, на під'їзді до вілли "Борзиг", на північному заході столиці Німеччини. На віллі в цей час триває зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. Як передає кореспондент DW, учасниці акції вимагають прояснити долю своїх синів.

Головною темою дискусії глав МЗС чотирьох країн стане хід реалізації "Комплексу заходів з виконання Мінських угод" від 12 лютого 2015 року, а також домовленостей, досягнутих під час зустрічей у "нормандському форматі" на вищому рівні. Учасники нинішньої зустрічі обговорять ситуацію в зоні конфлікту і виконання сторонами протистояння зобов'язань у різних сферах.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявляв, що очікує складних переговорів. Він також казав, що під час перемовин ітиметься і про питання можливості розміщення місії миротворців ООН на Донбасі.

"Нормандський формат" був створений в червні 2014 роки для врегулювання ситуації на Донбасі. До нього увійшли Німеччина, Франція, Росія та Україна. Зустрічі "нормандської четвірки" проходять як на рівні глав держав та урядів, так і на рівні глав МЗС і експертів.

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Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)

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Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться 11 червня в Берліні

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11 червня у Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Росія не виключає обговорення питання миротворчої місії ООН на Донбасі. (06.06.2018)  

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Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)  

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