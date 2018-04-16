 Масштабна ДТП у Кривому Розі: восьмеро осіб загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Масштабна ДТП у Кривому Розі: восьмеро осіб загинули

В українському місті Кривий Ріг зіткнулися пасажирський автобус, маршрутне таксі і легковий автомобіль. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 8 осіб.

Масштабна ДТП у Кривому Розі: 8 осіб загинули

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Автобус, розрахований на 14 осіб, перевозив понад 50 людей і потрапив у аварію у турецькій провінції Игдир. Серед загиблих нелегальні мігранти з Ірану, Пакистану та Афганістану. (30.03.2018)

Через зіткнення автомобіля та рейкового автобусу пасажири Volkswagen загинули на місці. Причини аварії з'ясовуються. (28.02.2018)

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, загинуло 8 і постраждало щонайменше 17 осіб, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Аварія сталася у вівторок, 17 квітня, вранці.

"17 квітня о 5:55 у місті Кривий Ріг на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО внаслідок зіткнення пасажирського автобуса, маршрутного таксі і легкового автомобіля загинули 8 і постраждали 17 людей", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС. 

За даними поліції, однак, постраждалих 18. "Понад 18 постраждалих доправлено до лікарні, серед них 4 перебувають у вкрай важкому стані", - повідомило обласне управління Національної поліції в соцмережі Facebook. Нині рух автотранспорту на цій ділянці дороги повністю перекрито.
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