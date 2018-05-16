 Марш правопопулістів у Берліні пройшов на тлі численніших акцій противників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Марш правопопулістів у Берліні пройшов на тлі численніших акцій противників

Близько п'яти тисяч осіб вийшли на акцію "Альтернативи для Німеччини" в Берліні і близько 25 тисяч, аби висловити незгоду з правими популістами.

Демонстрація проти маршу Альтернативи для Німеччини у Берліні, 27 травня

Демонстрація проти маршу "Альтернативи для Німеччини" у Берліні, 27 травня

Прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у неділю, 27 травня, провели марш у центрі Берліна від головного вокзалу до Бранденбурзьких воріт, який завершився мітингом. За даними організаторів акції, у ній взяли участь близько п'яти тисяч учасників. Цю цифру підтвердили і в поліції.

Прибічники АдН перед головним вокзалом у Берліні

Прибічники АдН перед головним вокзалом у Берліні

Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали невдоволення політикою уряду Анґели Меркель (Angela Merkel). "Меркель має піти", - скандували прихильники АдН. Політики, які виступали перед мітингарями, застерігали щодо "ісламізації Німеччини". Заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх (Beatrix von Storch) говорила, зокрема, про "грандіозний провал інтеграції" на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла (Mesut Özil). За словами фон Шторх, він "не є німцем". Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана (Ilkay Gündogan) стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Люди на корабликах на річці Шпрее протестували проти АдН

Люди на корабликах на річці Шпрее протестували проти АдН

Численніші акції противників АдН

Водночас на різні акції проти АдН вийшли, за даними поліції, близько 25 тисяч осіб, повідомляє інформагенція Reuters. Одне лише об'єднання "Зупинити ненависть - зупинити АдН" заявило про понад три тисячі учасників у їхній демонстрації. Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували "Геть нацистів", висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдН. Окрім того, річкою Шпрее рухалися судна з протестувальниками, які також виступали проти АдН.

Для підтримки правопорядку поліція задіяла дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцизької площі між поліцейськими та протестувальниками проти АдН сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Генеральна секретарка правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbeuer) у цей же день розкритикувала правих популістів і звинуватили у "загрозі життю єврейської громади". "АдН несе антисемітизм у парламенти", - написала Крамп-Карренбауер у статті для видання Bild am Sonntag. Вона застерегла від "нацистів, неонацистів та правопопулістів". 

Дивитись відео 01:50
Now live
01:50 хв

Де і чому за правих популістів голосували найбільше? (27.09.2017)

DW.COM

Заява нового глави МВС розпалила у Німеччині бурхливу дискусію щодо ісламу

Інтерв'ю нового глави МВС Німеччини Горста Зеегофера спричинило палку дискусію в німецькому політикумі та суспільстві щодо того, чи є іслам частиною Німеччини. Критика на адресу міністра посипалася чи не з усіх партій. (16.03.2018)  

Політик, що критикував мусульман у ФРН, прийняв іслам (відео)

Політик російського походження Артур Ваґнер, один з регіональних лідерів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", змінив віру і прийняв іслам. Чому Артур став Ахмадом? (09.02.2018)  

Поїздка депутатів АдН до Криму: про що змовчали російські ЗМІ

Поїздка депутатів з "Альтернативи для Німеччини" до Криму завершується у п'ятницю, 9 лютого. Російські та німецькі ЗМІ висвітлювали її по-різному. DW з'ясувала, що писала німецька преса. (09.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Де і чому за правих популістів голосували найбільше? (27.09.2017)  

Також за темою

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin

"Факти замість фейкових новин - для цього і потрібна Deutsche Welle" 20.04.2018

На вимогу партії "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі обговорили Deutsche Welle. Решта фракцій високо оцінили діяльність медіакомпанії. Законодавчі зміни, які ініціювали праві популісти, наразилися на опір.

Deutschland Hannover AfD Parteitag Gauland und Meuthen

Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво 02.12.2017

Чинного голову партії "Альтернатива для Німеччини" Йорґа Мойтена переобрано іще на два роки. Другим співголовою партії обрали лідера фракції АдН у Бундестазі Александера Ґауланда.

Deutschland Symbobild Populismus

"Альтернатива для Німеччини": праві популісти у руслі Кремля 22.09.2017

"Альтернатива для Німеччини" агітує за скасування санкцій щодо Росії та за розрядку у відносинах з Москвою. Україну заради цього лідери цієї партії не проти і розчленити.

Докладно

Звільнити Олега Сенцова вимагають по всьому світу

Заручник Москви: боротьба за українського режисера Сенцова

Міжнародний тиск на Москву посилюється, щоб звільнити українського режисера Олега Сенцова. 

Ердоган закликає інвестувати в ліру

Ердоган закликав турків підтримати ліру, помінявши євро

Реджеп Таїп Ердоган відверто закликав міняти долари і євро на ліру, щоб підтримати курс національної валюти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  