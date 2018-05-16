Марш за звільнення полонених зібрав у Києві кілька сотень людей

Марш за звільнення полонених почався на Майдані Незалежності, а далі учасники акції навідалися до представництва Червоного Хреста й посольств Німеччини та Франції. В заході, організованому Спілкою ветеранів війни з Росією, в суботу, 19 травня, взяли участь кілька сотень громадських активістів, родичів полонених і загиблих у війні на Донбасі, волонтери, військовослужбовці, звільнені полонені, активісти націоналістичних організацій та футбольні фанати. Вони вимагали дотримання Росією гуманітарних прав полонених і ув'язнених у Росії українців. А від Заходу - примусити Кремль надавати українським в'язням медичну та юридичну допомогу.

Акція не лише на захист полонених

У заклику прийти на акцію організатори говорили про "понад 70 українських бійців, яких утримують у полоні на окупованих територіях". Утім, на марші вимагали свободу не лише для полонених українських військових, а й для українських політв'язнів у Росії та Криму. Марш почався з мітингу. Учасники акції тримали в руках портрети полонених військовиків та українських політичних в'язнів, яких утримують в Росії. Вони вигукували гасла "Свободу полоненим!", "Свободу в'язням Кремля!". Перед посольствами Німеччини і Франції до цих гасел додалося ще одне: "Сьогодні ми, а завтра - ви!". В промовах учасників звучали імена полонених українських вояків, а також засуджених російськими судами та ув'язнених українців Олега Сенцова, Миколи Карпюка та інших.

Учасники акції пройшли ходою з Майдану Незалежності до офісу Червоного Хреста в Україні, посольств Німеччини та Франції і передали їм свої вимоги. В них міститься заклик до Червоного Хреста й ОБСЄ відвідати українських в'язнів і оцінити умови їхнього утримання на Донбасі, в анексованому Москвою Криму, а також в Росії. А в разі відмови повідомити про це Німеччині та Франції, котрі підтримують мінські домовленості, щоб вони чинили відповідний тиск на Москву.

Представник Червоного Хреста в Україні Тарас Логінов повідомив, що його організація регулярно звертається до самопроголошених "ДНР/ЛНР" за дозволами на відвідання українських полонених, але їхні ватажки ігнорують ці запити.

Свідчення очевидців

Володимир Жемчугов

Один з колишніх бранців бойовиків на Донбасі Володимир Жемчугов повернувся з майже 12-місячного полону в "ЛНР" без рук і сліпим. Він розповів, що тюремникам було байдуже до його тяжких поранень і втрати зору. "Я пам'ятаю випадок, коли до нас в камеру принесли українського полоненого, який від катувань знепритомнів і був в такиму стані три дні, прикутий до нар. Ми не можемо забувати тих, хто там і досі", - сказав він. За словами Жемчугова, добре, що ЄС визнає наявність російської агресії. "Тепер ми маємо тиснути на Європу, щоби вона примусила Кремль повернути наших військових і припинити війну", - переконаний колишній полонений.

Геннадій Афанасьєв

Громадянин Росії Анатолій Поляков, який брав участь від міноборони України в спробі створити групу з моніторингу прав полонених, також відбув дев'ять місяців у полоні бойовиків "ЛНР". Він розповів DW, що тепер займається просуванням у Верховній Раді законопроекту "Про статус полонених". "Кожен день в полоні, це зовсім не те, що один день на волі. Я вражений тим, скільки людей прийшло на цю акцію, адже це дуже важливо для моральної підтримки наших хлопців, які й досі в полоні, їхніх родичів і вже звільнених полонених. Ми маємо донести до цілого світу наші вимоги", - сказав Поляков.

Звільнений кримський політв'язень Геннадій Афанасьєв, котрий теж прийшов на марш, сказав в інтерв'ю DW, що задоволений тим, що організатори акції вимагають дотримання гуманітарних прав і прав людини не лише військовополонених, а й політв'язнів кремлівського режиму і всіх ув'язнених Росією громадян України. Він розповів, що намагається всіма способами допомагати тим, хто ще лишається в неволі, і нагадувати Заходу про їхню долю. "Ми маємо доносити свої вимоги до світової спільноти, тому що здебільшого там не вірять, що те варварство, якого припускається Росія, можливе в центрі Європи в наші дні", - зазначив Афанасьєв.

Українські політв'язні в Росії Олег Сенцов Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

Українські політв'язні в Росії Олександр Кольченко 27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

Українські політв'язні в Росії Олексій Чирній Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

Українські політв'язні в Росії Сергій Литвинов 34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

Українські політв'язні в Росії Микола Карпюк 53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

Українські політв'язні в Росії Станіслав Клих Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

Українські політв'язні в Росії Володимир Балух 4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

Українські політв'язні в Росії Геннадій Афанасьєв Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

Українські політв'язні в Росії Юрій Солошенко 75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

Українські політв'язні в Росії Надія Савченко У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

Українські політв'язні в Росії Роман Сущенко Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

Українські політв'язні в Росії Ільмі Умеров У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

Українські політв'язні в Росії Ахтем Чийгоз 11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва. Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик



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