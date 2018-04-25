Марокко розриває дипломатичні відносини з Іраном

Марокко закриє своє посольство в Тегерані та вишле іранського посла. Про це у вівторок, 1 травня, заявив міністр закордонних справ Марокко Насер Буріта, повідомляє агентство Reuters. Причиною розриву дипломатичних відносин з Іраном міністр назвав підтримку, яку Тегеран начебто надає Фронту Полісаріо - націоналістичній організації, яка бореться за незалежність Західної Сахари від Марокко.

Підтримку Полісаріо надає також угруповання "Хезболла", яке, за словами Буріти, тренує бійців фронту. Як пише інформагенція AFP, марокканська сторона вважає, що Іран передав "першу" партію зброї для Полісаріо через посольство у Алжирі.

Марокко взяла під свій контроль більшу частину території Західної Сахари після того, як Іспанія 1975 року пішла з цієї своєї колишньої колонії. Фронт Полісаріо, однак, розпочав партизанську війну проти Марокко за незалежність Західної Сахари, яка тривала аж до перемир'я, яке було укладене 1991 року за посередництва ООН.