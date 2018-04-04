 Марк Цукерберг вибачився за прорахунки Facebook щодо захисту даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Марк Цукерберг вибачився за прорахунки Facebook щодо захисту даних

Компанія Facebook не змогла забезпечити своїх користувачів належним ступенем захисту персональних даних, визнав її засновник та керівник Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг вибачився за незадовільний захист даних Facebook-користувачів

Засновник та керівник компанії Facebook Марк Цукерберг попросив вибачення за брак належного ступеня захисту персональних даних користувачів сервісів Facebook. Про це він написав у оприлюдненій у понеділок, 9 квітня, заяві до постійного комітету Палати представників Конгресу США.

DW.COM

Витік особистих даних користувачів соцмережі Facebook торкнувся 2,7 мільйона громадян Європейського Союзу, повідомляє Єврокомісія. (06.04.2018)

Для реалізації своїх планів соцмережа наймає тисячі нових співробітників. Глава Facebook Марк Цукерберг сподівається, що це дозволить уникнути повторення історії з імовірним втручанням Росії у американські вибори. (07.04.2018)

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, яка працювала на штаб Дональда Трампа під час виборів у США. Раніше озвучувалась цифра у 50 мільйонів. (04.04.2018)

За словами Цукерберга, його компанія зробила замало для забезпечення захисту даних користувачів. "Це була моя помилка, і я прошу вибачення", - йдеться в заяві, поширеній Конгресом США, цитує агентство Reuters. Він також запевнив, що розуміє, яку саме відповідальність він несе як засновник та керівник компанії. Цукерберг пообіцяв також "масштабні інвестиції в безпеку", які компанія зробить уже найближчим часом.

Цього тижня Марк Цукерберг має виступити на слуханнях перед кількома комітетами Конгресу США щодо зловживань при використанні даних мільйонів користувачів Facebook без їхнього відома.

Нагадаємо, скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження компанії Cambridge Analytica. 4 квітня компанія Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані 87 мільйонів Facebook-користувачів  в усьому світі.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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