 Малійцю, який врятував дитину в Парижі, запропонували французький паспорт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Малійцю, який врятував дитину в Парижі, запропонували французький паспорт

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував громадянство малійцю Мамуду Гассама за порятунок дитини. Мер Парижа назвала його "людиною-павуком 18 району".

Еммануель Макрон зустрівся з Мамуду Гассама

Еммануель Макрон зустрівся з Мамуду Гассама

Малієць Мамуду Гассама, який врятував життя чотирирічному хлопчику в Парижі, отримає французьке громадянство. Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з біженцем з Малі у понеділок, 28 травня, повідомив, що той незабаром отримає дозвіл на проживання. "Я також запропонував йому подати заяву на отримання громадянства", - повідомив Макрон у своєму Twitter. Крім того, президент заявив, що Гассама зможе влаштуватися на роботу пожежником. 

Мер французької столиці Анне Ідальго назвала Гассама "людиною-павуком 18 району", оскільки інцидент стався у цій частині міста.

Біженець з Малі, 22-річний Мамуд Гассама, у якого немає французьких документів, став національним героєм після того, як врятував життя дитини. 26 травня у 18-му окрузі Парижа він побачив хлопчика, який звисав з балкона п'ятого поверху. За кілька секунд Гассама видерся нагору і допоміг врятувати його. Перехожі зняли це на відео. "Я просто не мав часу думати, я побіг через дорогу, щоб врятувати малюка", - розповів Гассама. 

За повідомленням агенції AFP, поліція допитала батька хлопчика, який залишив дитину без нагляду.

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Макрон пообіцяв громадянство "людині-павуку" (28.05.2018)

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Президент Франції особисто подякував мігранту з Малі Мамуду Гассамі за порятунок 5-річного хлопчика і пообіцяв негайно підготувати всі папери для надання йому французького громадянства.

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