 Малим партіям хочуть унеможливити шлях у Європарламент з 2024 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Малим партіям хочуть унеможливити шлях у Європарламент з 2024 року

Країни-члени Євросоюзу погодили зміни щодо правил виборів у Європарламент з 2024 року. Вони передбачають встановлення прохідного бар'єра, який малим партіям було б важко подолати.

Малі партії не зможуть проходити в Європарламент

Малі партії не зможуть проходити в Європарламент

Країни-члени Європейського Союзу в четвер, 7 червня, домовились встановити виборчий поріг для проходження партій у Європарламент, повідомляє агенція dpa. Вони вирішили запропонувати мінімальний виборчий поріг на рівні від двох до п’яти відсотків голосів, також партії мають отримувати в результаті виборів не менше 35 місць у парламенті.

Наступні вибори в Європарламент відбудуться в травні 2019 року. Але очікується, що нові виборчі правила наберуть чинності у 2024 році, оскільки Рада Європи застерігає від змін виборчого законодавства менше, ніж за 12 місяців до виборів.

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Через нинішній антизахідний курс Кремля країнам-членам ЄС варто приєднатися до політичного бойкоту Великобританією та Ісландією цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії, вважають 60 членів Європарламенту. (20.04.2018)

За даними німецької медіакомпанії Deutschlandfunk, ініціатором змін були німецькі найбільші партії Християнсько-демократичний Союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

Цей захід є частиною запропонованого пакету реформ, який ще потребує схвалення законодавцями ЄС. Одна з причин - зростання побоювань у європейській спільності, що до Європарламенту в найближчому майбутньому може проти значно більше євроскептиків та популістів.

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