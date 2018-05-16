 Макрон: ЄС має захистити фірми від санкцій США проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Макрон: ЄС має захистити фірми від санкцій США проти Ірану

Лідери Євросоюзу на саміті в Софії обмінялися думками щодо порятунку ядерної угоди з Іраном. На думку президента Франції Еммануеля Макрона, ЄС має підтримати невеликі компанії, котрі бажають продовжувати бізнес з Іраном.

Саміт ЄС в Болгарії

Еммануель Макрон, Тереза Мей та Анґела Меркель на саміті ЄС у Болгарії

Євросоюз мусить захистити компанії, котрі ведуть бізнес з Іраном від санкцій США, запроваджених через ядерну програму Тегерана. Про це в четвер, 16 травня, заявив на саміті ЄС в Болгарії президент Франції Еммануель Макрон, інформує Reuters.

На думку Макрона, міжнародні компанії повинні мати змогу й надалі "робити власний вибір з огляду на власні інтереси", а ЄС має, зокрема, підтримати невеликі компанії, котрі бажають продовжувати бізнес з Іраном.

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"З такими друзями не треба й ворогів", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск про вихід США з ядерної угоди з Іраном. Він закликає ЄС "єдиним фронтом" виступити за порятунок домовленості. (16.05.2018)

Європейці намагались переконати, що зустріч у Брюсселі, присвячена атомній угоді з Іраном, була успішною. Але насправді Європа не готова до дійсно рішучих кроків, вважає Макс Гофманн. (16.05.2018)

Лідери ЄС одностайні у тому, що ядерну угоду з Іраном має бути збережено після того, як з неї за рішенням Трампа вийшли США. "Всі у Європейському Союзі поділяють думку, що ця угода не ідеальна, але ми мусимо залишитися в ній і провадити подальші перемовини з Іраном з інших питань, зокрема щодо ракетної програми", - цитує слова канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) агенція dpa.

У свою чергу, канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) так само висловив переконання, що ядерна угода з Іраном важлива для безпеки в Європі, і що ЄС має зробити все можливе для порятунку угоди.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном, та назвав її неефективною. Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю.

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