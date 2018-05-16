 Макрон хоче працювати спільно з Путіним ″в усіх напрямках″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Макрон хоче працювати спільно з Путіним "в усіх напрямках"

Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що бачить можливість для спільної роботи з Росією щодо проблем України, Близького Сходу, Ірану і Сирії.

Володимир Путін та Еммануель Макрон зустрілись в Петербурзі

Володимир Путін та Еммануель Макрон зустрілись в Петербурзі

Москва і Париж можуть взаємодіяти щодо будь-яких міжнародних проблем, в тому числі шляхом вироблення спільних ініціатив. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 24 травня, під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Петербурзі.

"У нас дуже міцні зв'язки в сфері міжнародної політики. Я вважаю, що завдяки цим зв'язкам ми можемо знайти рішення і працювати спільно в усіх напрямках, будь то Україна, Близький Схід, Іран, Сирія. Або будь то, як ми уявляємо собі, багатосторонні підходи в міжнародній політиці", - заявив Макрон, інформує агенція "Інтерфакс". Очікується, що під час переговорів лідери двох країн зосередяться на питанні збереження іранської ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів Америки.

DW.COM

Лідери України, ФРН та Франції мають зустрітися 10 травня в німецькому Ахені на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого. Чого очікувати від цієї зустрічі "ахенської трійки"? (10.05.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про принципові розбіжності з російським президентом Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. (31.08.2017)

Еммануель Макрон також відзначив, що Росія та Франція можуть працювати і консолідуватися у темі спільних ініціатив. Також, за його словами, за підсумками переговорів буде підписано низку важливих контрактів в різних галузях.

Своєю чергою Володимир Путін відзначив рівень відносин між РФ та Францією. "Відносини розвиваються, попри всі труднощі сьогоднішнього дня. У нас зростає торговельний оборот", - сказав він.

Раніше Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна до конкретних заходів для покращення ситуації на Донбасі та припинення поневірянь населення. Щодо ситуації в Сирії, на думку Макрона, Москві варто переконати сирійського правителя Башара Асада покласти край тривалому погіршенню гуманітарної ситуації в регіонах країни, де відбувається протистояння з опозицією. Росія є союзником Башара Асада та надає йому політичну й військову підтримку.

Дивитись відео 05:43
Now live
05:43 хв

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Merkel Poroschenko Putin 2014

Без Путіна "на трьох": про що говоритимуть Порошенко, Меркель і Макрон 10.05.2018

Лідери України, ФРН та Франції мають зустрітися 10 травня в німецькому Ахені на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого. Чого очікувати від цієї зустрічі "ахенської трійки"?

Russland Wladimir Putin & Angela Merkel in Sotschi

Меркель: Транзит газу через Україну має зберігатися 18.05.2018

І після реалізації "Північного потоку-2" транзит газу через Україну має зберігатися, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі з президентом РФ. Путін запевнив, що транзит газу триватиме, якщо це буде доцільно.

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Генерал Бундесверу у відставці: Україна - кривава рана 14.05.2018

Ганс-Лотар Домрезе, чотиризірковий німецький генерал у відставці, в інтерв’ю DW розповів про Донбас, небезпеку зіткнення РФ і Заходу та ракетні удари по Сирії.

Докладно

Niederlande Rekonstruktion MH17 (Reuters/M. Kooren)

Bellingcat: Одна помилка - і РФ притисне розслідувачів MH17

Засновник групи розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс розповів DW про особливості розслідування трагедії MH17. 

США

У США перевіряють, чи загрожує імпорт авто нацбезпеці

У Білому домі перевіряють, чи загрожує імпорт автомобілів національній безпеці США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  