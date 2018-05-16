Макрон хоче працювати спільно з Путіним "в усіх напрямках"

Москва і Париж можуть взаємодіяти щодо будь-яких міжнародних проблем, в тому числі шляхом вироблення спільних ініціатив. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 24 травня, під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Петербурзі.

"У нас дуже міцні зв'язки в сфері міжнародної політики. Я вважаю, що завдяки цим зв'язкам ми можемо знайти рішення і працювати спільно в усіх напрямках, будь то Україна, Близький Схід, Іран, Сирія. Або будь то, як ми уявляємо собі, багатосторонні підходи в міжнародній політиці", - заявив Макрон, інформує агенція "Інтерфакс". Очікується, що під час переговорів лідери двох країн зосередяться на питанні збереження іранської ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів Америки.

Еммануель Макрон також відзначив, що Росія та Франція можуть працювати і консолідуватися у темі спільних ініціатив. Також, за його словами, за підсумками переговорів буде підписано низку важливих контрактів в різних галузях.

Своєю чергою Володимир Путін відзначив рівень відносин між РФ та Францією. "Відносини розвиваються, попри всі труднощі сьогоднішнього дня. У нас зростає торговельний оборот", - сказав він.

Раніше Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна до конкретних заходів для покращення ситуації на Донбасі та припинення поневірянь населення. Щодо ситуації в Сирії, на думку Макрона, Москві варто переконати сирійського правителя Башара Асада покласти край тривалому погіршенню гуманітарної ситуації в регіонах країни, де відбувається протистояння з опозицією. Росія є союзником Башара Асада та надає йому політичну й військову підтримку.