Макрон у Конгресі США: Немає планети Б

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, у середу, 25, квітня, виголосив промову перед Конгресом США. Передовсім він наголосив, що Париж та Вашингтон єднає спільна історія, а американці і французи "завжди мали тісний зв'язок зі свободою", зазначає агенція AP.

Одним із головних послань його спічу була важливість захисту довкілля. Макрон закликає США повернутися до Паризької кліматичної угоди, з якої їх вивів чинний президент Дональд Трамп. "Давайте зробимо нашу планету знову величною", - перефразував він передвиборчий слоган чинного глави Білого дому. Президент Франції наголошує на важливості простояти змінам клімату, позаяк "немає планети Б". "Ми просто громадяни однієї планети", - пояснив він свій заклик долати протиріччя між державами.

Він також виступив проти фейкових новин, ізоляціонізму та націоналізму в "часи гніву та страху" через глобальні загрози. Макрон закликав США "не зачиняти двері для світу" та залишатися відповідальним світовим лідером. Ці слова пролунали на тлі політики адміністрації президента Дональда Трампа, націленої на економічний протекціонізм та задоволення передусім американських інтересів перед глобальними зобов'язаннями, що відомо під слоганом America first.

Крім того, Макрон заявив, що не можна виходити з ядерної угоди з Іраном без "суттєвої" альтернативи їй. Водночас він наголосив, що Тегеран ніколи не повинен отримати у своє розпорядження ядерну зброю.

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