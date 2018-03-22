Макрон: Унаслідок теракту у Франції - троє загиблих і 16 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018

Унаслідокзахоплення заручників у супермаркеті в місті Треб на південному заході Франції вбиті троє людей, ще 16 осіб постраждали. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон у п'ятницю, 23 березня, після кризового засідання в міністерстві внутрішніх справ у Парижі, інформує агенція AFP.

Щонайменше двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, при цьому стан поліцейського, який обміняв себе на заручника, - вкрай важкий. "Наша країна сьогодні постраждала від терористичної атаки", - заявив Макрон. Він повідомив, що наразі перевіряють заяву терористичного угруповання "Ісламська держава", яка взяла на себе відповідальність за напад.

Президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції після саміту ЄС висловив солідарність з Францією і її народом. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також висловив співчуття і підтримку. На Ейфелевій вежі ввечері в пам'ять про загиблих були вимкнено освітлення, повідомила в своєму мікроблозі в Twitter мер Парижа Анна Хідальго.

Що сталося

Нагадаємо, раніше в п'ятницю виходець із Марокко відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника виявилися вісім осіб. Пізніше його застрелила поліція. Правоохоронці провели обшук в його квартирі в Каркасоні.