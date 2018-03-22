 Макрон: Унаслідок теракту у Франції - троє загиблих і 16 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Макрон: Унаслідок теракту у Франції - троє загиблих і 16 поранених

Троє людей загинули і 16 постраждали внаслідок теракту на півдні Франції. Стан одного поліцейського - вкрай тяжкий, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про останні подробиці теракту на півдні країни

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про останні подробиці теракту на півдні країни

Унаслідокзахоплення заручників у супермаркеті в місті Треб на південному заході Франції  вбиті троє людей, ще 16 осіб постраждали. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон у п'ятницю, 23 березня, після кризового засідання в міністерстві внутрішніх справ у Парижі, інформує агенція AFP.

Щонайменше двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, при цьому стан поліцейського, який обміняв себе на заручника, - вкрай важкий. "Наша країна сьогодні постраждала від терористичної атаки", - заявив Макрон. Він повідомив, що наразі перевіряють заяву терористичного угруповання "Ісламська держава", яка взяла на себе відповідальність за напад.

Президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції після саміту ЄС висловив солідарність з Францією і її народом. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також висловив співчуття і підтримку. На Ейфелевій вежі ввечері в пам'ять про загиблих були вимкнено освітлення, повідомила в своєму мікроблозі в Twitter мер Парижа Анна Хідальго.

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Нападника, який у вересні 2017 року вчинив теракт на станції лондонського метро, суд засудив до довічного ув'язнення. 18-річний хлопець змайстрував вибухівку власноруч за інструкціями в інтернеті. (23.03.2018)

Що сталося

Нагадаємо, раніше в п'ятницю виходець із Марокко відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника виявилися вісім осіб. Пізніше його застрелила поліція. Правоохоронці провели обшук в його квартирі в Каркасоні.
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