Макрон та Путін заявили про підтримку Мінських угод

Президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін за підсумками двосторонньої зустрічі у Санкт-Петербурзі наголосили на важливості виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту на Донбасі. "Ми торкнулися конфлікту на південному сході України, акцентували важливість неухильного виконання Мінських домовленостей для забезпечення сталого, всеосяжного вирішення внутрішньоукраїнської кризи", - заявив Путін у четвер, 24 травня, після зустрічі із Макроном.

Еммануель Макрон своєю чергою сказав, що визнає, що Росія грає важливу роль в вирішенні багатьох міжнародних проблем. "Я визнаю роль, яку Росія зараз отримала в своєму найближчому оточенні і в деяких інших регіонах, наприклад, на Близькому Сході", - зауважив французький президент.

Одночасно він наголосив, що діалог Парижа з Москвою і з Вашингтоном означає незалежну політику Франції. "Наш діалог з Росією є однією з ланок цієї незалежної політики у рівній мірі з нашою приналежністю до демократичної суверенної Європи. Так само як і наш союз зі США - все це є етапами і ланками того самого багатостороннього підходу", - зазначив президент Франції.

Президенти обох держав також обговорили ситуацію навколо виходу США з іранської ядерної угоди. Макрон наголосив, що угода буде збережена у тому вигляді, в якому була підписана в 2015 році. "Інформація, яка нам надійшла з Ірану в останні дні, була позитивною. І тут у нас з президентом Путіним єдина позиція - необхідно зберегти цю базу, дані рамки, які необхідні для регіональної безпеки", - підкреслив Макрон.

Президенти РФ та Франції домовилися про співпрацю в економіці, в тому числі у атомній сфері. За підсумками їхньої зустрічі було підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, стратегічний документ між російською держкорпорацією "Росатом" і Комісаріатом з атомної та відновлюваної енергетики Франції про російсько-французьке партнерство в області мирного використання атомної енергії.