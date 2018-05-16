 Макрон пояснив Путіну, що санкції діятимуть до прогресу на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Макрон пояснив Путіну, що санкції діятимуть до прогресу на Донбасі

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що санкції проти Росії діятимуть до тих пір, поки не буде прогресу в Україні.

Еммануель Макрон заявив, що антиросійські санкції триватимуть до прогресу в українському питанні

Еммануель Макрон заявив, що антиросійські санкції триватимуть до прогресу в українському питанні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкції Євросоюзу щодо Росії залишатимуться в силі до тих пір, поки не буде досягнуто прогресу в українському питанні. "Тепер м'яч на полі Росії та України. Це просто. Ми не скасуємо санкції, якщо нічого не буде зроблено. Ми обговорювали це з Володимиром Путіним", - заявив Макрон у п'ятницю, 25 травня, у Санкт-Петербурзі після зустрічі зі своїм російським колегою.

Він відзначив, що в липні країни Європейського Союзу розглянуть питання продовження санкцій щодо Росії. Напередодні, 24 травня, Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін заявили про підтримку Мінських угод для врегулювання конфлікту на Донбасі

Європейський Союз запровадив економічні санкції щодо Росії через її агресію в Україні в липні 2014 року терміном на один рік, а в березні 2015 року їхнє можливе скасування прив'язали до виконання Москвою мінських угод до кінця 2015 року.

Оскільки Росія не виконала всі свої зобов'язання, лідери ЄС неодноразово ухвалювали рішення щодо продовження санкцій ще на півроку. Востаннє секторальні санкції Євросоюзу проти РФ були продовжені Радою ЄС у грудні 2017-го року - до 31 липня 2018-го року.

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Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін заявили про підтримку Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі. Макрон визнав роль Росії в її "найближчому оточенні". (24.05.2018)

Ці обмеження стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів російської економіки, а також товарів подвійного призначення. Також діють європейські санкції проти компаній та громадян, які причетні до "підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Вони поширюються на 150 осіб та 38 компаній, передбачають заморожування активів та обмеження пересування.

Наразі санкційний список складається з російських громадян, представників окупаційної влади Криму та невизнаних самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР", а також підприємств.

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