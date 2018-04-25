 Макрон попередив про ризик війни у разі виходу Трампа з угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
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Новини

Макрон попередив про ризик війни у разі виходу Трампа з угоди з Іраном

Вихід США з ядерної угоди з Іраном може призвести до війни. З такою заявою, адресованою главі Білого дому Дональду Трампу, виступив французький президент Еммануель Макрон.

Еммануель Макрон та Дональд Трамп під час візиту французького президента до США

Еммануель Макрон та Дональд Трамп під час візиту французького президента до США

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг американського президента Дональда Трампа від виходу з ядерної угоди з Іраном. За його словами, такі дії США можуть призвести до війни.

"Ми відкриємо скриньку Пандори. Це може спричинити війну", - заявив Макрон німецькому тижневику Der Spiegel, повідомляє у неділю, 6 травня, агенція Reuters. При цьому, додав лідер французької держави, він не вважає, "що Трамп хоче війни".

Макрон раніше уже закликав Трампа не виходити з ядерно угоди, коли зустрічався з ним у Вашингтоні наприкінці минулого місяця.

"США шкодуватимуть, як ніколи"

Водночас президент Ірану Хасан Роухані у неділю заявив, що у разі, якщо Сполучені Штати розірвуть ядерну угоду, то "шкодуватимуть про це, як ніколи раніше в історії". За його словами, Трамп та "сіоністський режим" (Ізраїль) "мають знати, що наш народ об'єднаний", інформує агенція AFP.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово гостро критикував ядерну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

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