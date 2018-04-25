Макрон попередив про ризик війни у разі виходу Трампа з угоди з Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг американського президента Дональда Трампа від виходу з ядерної угоди з Іраном. За його словами, такі дії США можуть призвести до війни.

"Ми відкриємо скриньку Пандори. Це може спричинити війну", - заявив Макрон німецькому тижневику Der Spiegel, повідомляє у неділю, 6 травня, агенція Reuters. При цьому, додав лідер французької держави, він не вважає, "що Трамп хоче війни".

Макрон раніше уже закликав Трампа не виходити з ядерно угоди, коли зустрічався з ним у Вашингтоні наприкінці минулого місяця.

"США шкодуватимуть, як ніколи"

Водночас президент Ірану Хасан Роухані у неділю заявив, що у разі, якщо Сполучені Штати розірвуть ядерну угоду, то "шкодуватимуть про це, як ніколи раніше в історії". За його словами, Трамп та "сіоністський режим" (Ізраїль) "мають знати, що наш народ об'єднаний", інформує агенція AFP.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово гостро критикував ядерну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.



