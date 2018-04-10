Макрон погрожує розбомбити сирійські "хімічні об'єкти"

Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по "хімічних об'єктах" сирійського правителя Башара Асада. Погроза Макрона пролунала у вівторок, 10 квітня, у Парижі після зустрічі з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом. За словами французького президента, удар може стати відповіддю Парижа на ймовірну хімічну атаку, скоєну в сирійському місті Дума, передає інформагенція dpa.

Макрон запевнив, що Франція підтримує постійний діалог зі своїми найближчими партнерами - США та Великобританією - щодо подальших можливих дій проти сирійського режиму. Він також пообіцяв "найближчими днями" повідомити про своє рішення.

Водночас Макрон виключив будь-які загрози для союзників Башара Асада, зазначивши, що його рішення стосуватиметься лише "хімічних об'єктів". Французький президент раніше наголошував, що розглядає застосування хімічної зброї як "червону лінію" та погрожував військовими ударами у відповідь на такі дії.

Трамп та Мей вимагають міжнародної реакції

10 квітня також відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Співрозмовники висловилися за негайну міжнародну реакцію на можливу хімічну атаку в Сирії. Сам факт застосування бойових отруйних речовин вони назвали "абсолютно огидним", цитує інформагенція Reuters. Мей цього ж дня провела телефонну розмову з приводу реакції на можливу хіматаку в Сирії з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Напередодні американський президент не виключив застосування військової сили проти режиму Башара Асада. Минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб американські військові завдали ракетного удару по авіабазі військ Башара Асада, розташованій поблизу міста Хомс. Цього разу, з огляду на погрози з боку США, сирійські війська приведено у повно бойову готовність.

Нагадаємо, днями гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. Жертвами хіматаки стали близько 50 людей, сотні отримали поранення.

Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.

10 квітня Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оголосила про відправку своїх експертів до Сирії для збору інформації щодо можливого здійснення хіматаки. До ОЗХЗ надійшли запити з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.