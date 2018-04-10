 Макрон погрожує розбомбити сирійські ″хімічні об′єкти″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Макрон погрожує розбомбити сирійські "хімічні об'єкти"

У відповідь на ймовірну хіматаку в місті Дума в Сирії Париж може завдати ударів по "хімічних об'єктах" режиму Башара Асада, пригрозив президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон

Погрози Макрона завдати удару в Сирії не стосуються союзників Башара Асада

Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по "хімічних об'єктах" сирійського правителя Башара Асада. Погроза Макрона пролунала у вівторок, 10 квітня, у Парижі після зустрічі з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом. За словами французького президента, удар може стати відповіддю Парижа на ймовірну хімічну атаку, скоєну в сирійському місті Дума, передає інформагенція dpa.

Макрон запевнив, що Франція підтримує постійний діалог зі своїми найближчими партнерами - США та Великобританією - щодо подальших можливих дій проти сирійського режиму. Він також пообіцяв "найближчими днями" повідомити про своє рішення.

DW.COM

Експерти Організації із заборони хімічної зброї вже найближчим часом повинні відбути до сирійської Думи, аби встановити факти щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня. (10.04.2018)

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться. (08.04.2018)

Лідери Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп обговорили ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума та узгодили позиції для екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися 9 квітня. (09.04.2018)

Берлін засудив ймовірну хімічну атаку у сирійській Думі. Німецький уряд закликає притягнути винних до відповідальності. (09.04.2018)

Есмінець ВМС США Donald Cook підійшов на відстань 100 кілометрів від берегів Сирії. Спостерігачі повідомляють про готовність сирійської армії до евакуації. (10.04.2018)

Водночас Макрон виключив будь-які загрози для союзників Башара Асада, зазначивши, що його рішення стосуватиметься лише "хімічних об'єктів". Французький президент раніше наголошував, що розглядає застосування хімічної зброї як "червону лінію" та погрожував військовими ударами у відповідь на такі дії.

Трамп та Мей вимагають міжнародної реакції

10 квітня також відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Співрозмовники висловилися за негайну міжнародну реакцію на можливу хімічну атаку в Сирії. Сам факт застосування бойових отруйних речовин вони назвали "абсолютно огидним", цитує інформагенція Reuters. Мей цього ж дня провела телефонну розмову з приводу реакції на можливу хіматаку в Сирії з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Напередодні американський президент не виключив застосування військової сили проти режиму Башара Асада. Минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб американські військові завдали ракетного удару по авіабазі військ Башара Асада, розташованій поблизу міста Хомс. Цього разу, з огляду на погрози з боку США, сирійські війська приведено у повно бойову готовність.

Нагадаємо, днями гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. Жертвами хіматаки стали близько 50 людей, сотні отримали поранення.

Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.

10 квітня Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оголосила про відправку своїх експертів до Сирії для збору інформації щодо можливого здійснення хіматаки. До ОЗХЗ надійшли запити з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.
Дивитись відео 02:36

Трамп пригрозив Путіну "великою ціною" через Сирію (09.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Трамп пригрозив Путіну "великою ціною" через Сирію (09.04.2018)  

Також за темою

UN | Sitzung UN Sicherheitsrat

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через хіматаку в Сирії 08.04.2018

Дев'ять країн, у тому числі й троє постійних членів Ради Безпеки ООН, вимагають проведення термінового засідання Радбезу через повідомлення про хімічну атаку в Сирії. ЄС закликає притягти винних до відповідальності.

Niederlande OPCW Hauptgebäude in Den Haag

ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи 10.04.2018

Експерти Організації із заборони хімічної зброї вже найближчим часом повинні відбути до сирійської Думи, аби встановити факти щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня.

USA | Trump kündigt militärischen Rückzug aus Syrien an

Трамп скасував поїздку до Південної Америки через хіматаку в Сирії 10.04.2018

Запланована на кінець тижня поїзда президента США Дональда Трампа до Перу не відбудеться через хімічну атаку в Сирії. Трамп планує "спостерігати" за відповіддю США на дії Башара Асада, повідомили в Білому домі.

Докладно

Порошенко у Берліні переконував Меркель у поличній складовій Північного потоку-2

Порошенко в Берліні у Меркель: газ і Донбас

Берлін врахує позицію Києва щодо "Північного потоку-2" і згоден з його варіантом мандата "блакитних шоломів". 

Голова правління концерну Volkswagen Маттіас Мюллер

Концерн Volkswagen змінить керівника - ЗМІ

На посту голови правління автоконцерну Volkswagen Маттіаса Мюллера має замінити Герберт Дісс. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  