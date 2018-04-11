Макрон заявив про докази хімічної атаки в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон поклав відповідальність на уряд президента Сирії Башара Асада за здійснення ймовірної газової атаки у сирійському місті Дума. Про це Макрон заявив у четвер, 12 квітня, в інтерв'ю телеканалу TF1. "У нас є доказ, що минулого тижня була застосована хімічна зброя, щонайменше хлорний газ, і що вона була застосована режимом Башара Асада", - цитує французького лідера агенція AFP.

Макрон знову зазначив, що на використання забороненої у всьому світі хімічної зброї буде реакція. Водночас він не уточнив, про які часові рамки йдеться. Париж відреагує тоді, коли це буде "найбільш доцільним і ефективним".

Німеччина не братиме участь в ймовірних ударах по Сирії

У той же час канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер у Берліні заявила, що ФРН не долучатиметься до можливого удару по Сирії. "Німеччина не братиме участі у можливих, - ще немає жодного рішення, я хочу ще раз на цьому наголосити, - військових діях", - наголосила Меркель. Вона також зазначила, що Берлін бачить і підтримує дії, спрямовані на те, щоб продемонструвати, що "використання хімічної зброї є неприйнятним".

Як повідомлялося, за даними гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, відзначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку. Інцидент розслідує Організація із заборони хімічної зброї.

11 квітня Трамп зробив різку заяву, пригрозивши ракетним ударом у Сирії. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росія, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові і "розумні"!", - написав президент США в Twitter. Так він тоді відреагував на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити ракети ВПС США в разі удару по Сирії. У четвер Трамп однак заявив, що удар по Сирії може відбутися "дуже скоро або взагалі не так скоро".