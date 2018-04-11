 Макрон заявив про докази хімічної атаки в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Макрон заявив про докази хімічної атаки в Сирії

Французький президент запевняє, що Париж має "доказ" хімічної атаки у Сирії. Еммануель Макрон поклав відповідальність за це на Башара Асада й пообіцяв, що Франція відреагує на цей інцидент.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон поклав відповідальність на уряд президента Сирії Башара Асада за здійснення ймовірної газової атаки у сирійському місті Дума. Про це Макрон заявив у четвер, 12 квітня, в інтерв'ю телеканалу TF1. "У нас є доказ, що минулого тижня була застосована хімічна зброя, щонайменше хлорний газ, і що вона була застосована режимом Башара Асада", - цитує французького лідера агенція AFP.

Макрон знову зазначив, що на використання забороненої у всьому світі хімічної зброї буде реакція. Водночас він не уточнив, про які часові рамки йдеться. Париж відреагує тоді, коли це буде "найбільш доцільним і ефективним".

Karte Syrien kontrollierte Gebiete 19. März 2018 UKR

Німеччина не братиме участь в ймовірних ударах по Сирії

У той же час канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер у Берліні заявила, що ФРН не долучатиметься до можливого удару по Сирії. "Німеччина не братиме участі у можливих, - ще немає жодного рішення, я хочу ще раз на цьому наголосити, - військових діях", - наголосила Меркель. Вона також зазначила, що Берлін бачить і підтримує дії, спрямовані на те, щоб продемонструвати, що "використання хімічної зброї є неприйнятним".

DW.COM

Німецькі політики закликають президента США дочекатися результатів розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійській Думі та погоджувати свої дії з союзниками. (12.04.2018)

Російські військові ставлять під сумнів повідомлення гуманітарних організацій про хімічну атаку в Східній Гуті. Так само вони називають непідтвердженим наведене ВООЗ число потерпілих від цієї хіматаки. (11.04.2018)

Як повідомлялося, за даними гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, відзначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку. Інцидент розслідує Організація із заборони хімічної зброї. 

11 квітня Трамп зробив різку заяву, пригрозивши ракетним ударом у Сирії. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росія, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові і "розумні"!", - написав президент США в Twitter. Так він тоді відреагував на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити ракети ВПС США в разі удару по Сирії. У четвер Трамп однак заявив, що удар по Сирії може відбутися "дуже скоро або взагалі не так скоро".

Infografik Opfer des Syrienkonfliktes UKR
Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Frankreich Macron will Einwanderungspolitik verschärfen

Макрон погрожує розбомбити сирійські "хімічні об'єкти" 10.04.2018

У відповідь на ймовірну хіматаку в місті Дума в Сирії Париж може завдати ударів по "хімічних об'єктах" режиму Башара Асада, пригрозив президент Франції Еммануель Макрон.

Frankreich Donald Trump im Elysee Palace

США та Франція узгодили позицію щодо ймовірної хіматаки в Сирії 09.04.2018

Лідери Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп обговорили ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума та узгодили позиції для екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися 9 квітня.

Niederlande OPCW Hauptgebäude in Den Haag

ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи 10.04.2018

Експерти Організації із заборони хімічної зброї вже найближчим часом повинні відбути до сирійської Думи, аби встановити факти щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня.

Докладно

Ostukraine Humanitäre Hilfe (DW/F. Warwick)

Пенсійна реформа в Україні

Відкласти чи пришвидшити запровадження накопичувальних пенсій в Україні, з'ясовувала DW. 

Фото Villa Glory в оголошенні на сайті агенції нерухомості Sotheby's International Realty

Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві

Власником найдорожчої вілли Німеччини є українець, який переховується від правоохоронних органів, з'ясувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  