 Макрон запевнив, що не хотів образити італійців заявами щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

Макрон запевнив, що не хотів образити італійців заявами щодо біженців

Париж і Рим залагоджують суперечності щодо коментарів Еммануеля Макрона. Президент Франції закликав до покращення управління європейськими кордонами.

Біженці на Aquarius під час рятувальної операції, 12 червня

Біженці на Aquarius під час рятувальної операції, 12 червня

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що не хотів образити Італію своїми коментарями щодо кризи біженців та ставлення Рима до цієї проблеми. Про це він сказав телефоном новому італійському прем'єру від коаліції правих та лівих популістів Джузеппе Конте в середу, 13 червня, повідомляє Єлисейський палац. Рим напередодні вимагав вибачень через закиди урядові Італії в "цинізмі та безвідповідальності", передає AFP.

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Обурення Макрона викликало рішення Рима раніше цього тижня. Італійська влада, яка проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики, відмовилася приймати рятувальний човен Aquarius з 629 біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила натомість Іспанія. Італія погрожувала скасувати зустріч Макрона та Конте, заплановану на 15 червня, проте Париж підтвердив, що переговори відбудуться. Офіс президента Франції також закликав до "покращення європейського управління кордонами та механізмів європейської солідарності щодо біженців".

Нагадаємо, у ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Одночасно марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців.

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