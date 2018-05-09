Макрон виступає за розширення угоди з Іраном темою балістичних ракет

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "помилкою" рішення президента США Дональда Трампа вийти з атомної угоди з Іраном. Про це лідер французької держави заявив в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle та німецькому телеканалу ARD в середу, 9 травня. "Я шкодую через рішення американського президента (…) Я вважаю, що це помилка, і тому ми, європейці, маємо одностайно дотримуватися рамок ядерної угоди", - наголосив Макрон.

Перед інтерв'ю він провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Роухані й запевнив його, що ЄС лишається вірним угоді. Французький президент зауважив, що його заклики до Дональда Трампа не виходити з угоди лишилися непочутими. "Моєю пропозицією Трампу було не розривати все так просто і не вихлюпувати дитину разом з водою", - заявив Макрон.

Еммануель Макрон під час інтерв'ю DW та ARD

Він додав, що через вихід однієї держави не можна відкидати всієї угоди. На думку політика, її слід розширити та доповнити, зокрема такими темами, як розробка Іраном балістичних ракет. Над ширшими рамками угоди, зауважив Макрон, він працюватиме з європейськими колегами.

"Відносини з США - не лише криза"

У той же час президент Франції закликав не позначати розбіжності між ЄС та США як кризу, оскільки, за його словами, існує багато тем, де інтереси в сторін спільні. Серед них Макрон назвав безпеку та боротьбу з тероризмом. "Існує напруженість, але також і тісний зв'язок", - наголосив він.

Також Макрон згадав суперечку ЄС з США щодо мит та торгівлі. У зв'язку з цим він наголосив, що Вашингтон має поважати міжнародні правила, узгоджені в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Меркель не розчарувала

На запитання про те, чи розчарувався він у німецькій канцлерці Анґелі Меркель (Angela Merkel) через те, що від Німеччини доводиться довго чекати відповіді на його пропозиції щодо реформ Євросоюзу, Макрон відповів: "Взагалі ні, я не розчарований". Натомість він висловив сподівання на спільну роботу з Німеччиною задля розбудови "сильної", "суверенної" та "єдиної" Європи.

Говорячи про реформування Єврозони, Макрон зауважив, що вона не зможе існувати в довгостроковій перспективі, якщо не буде збалансованого розподілу коштів між багатшими і біднішими країнами. При цьому він закликав відкинути "табу та егоїзм" урядів окремих країн. У цьому контексті Макрон він наголосив, зокрема, й на необхідності внести зміни до Договору ЄС, від чого до останнього часу застерігали і в самому Парижі.

Інтерв'ю Deutsche Welle та ARD президент Франції дав у німецькому місті Ахен, куди він прибув для вручення йому міжнародної премії імені Карла Великого. Макрон став президентом у травні 2017 року. Відтоді він неодноразово виступав із пропозиціями щодо оновлення Європи, співпраці у рамках ЄС, зокрема, щодо його внутрішнього реформування.

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