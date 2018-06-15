Макрон вимагає від Порошенка швидких заходів щодо миру на Донбасі

Президент Франції Еммануель Макрону в телефонній розмові в суботу, 16 червня, з українським колегою Петром Порошенком закликав до "швидкого вживання" заходів щодо миру на Донбасі. На думку Парижа, усі сторони конфлікту мають "негайно" втілити те, про що домовилися раніше міністри закордонних справ "нормандської четвірки", повідомляє Єлисейський палац.

Ідеться зокрема про дотримання режиму припинення вогню, захист цивільної інфраструктури, а також дотримання мінських угод. Президенти обговорили також необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, додали в Києві.

"Президент України закликав посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха", - зазначається в повідомленні Банкової.