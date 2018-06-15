 Макрон вимагає від Порошенка швидких заходів щодо миру на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Макрон вимагає від Порошенка швидких заходів щодо миру на Донбасі

Франція чекає на швидку реалізацію домовленостей "нормандської четвірки".

В одному з підконтрольних сепаратистам сіл під Луганськом

В одному з підконтрольних сепаратистам сіл під Луганськом

Президент Франції Еммануель Макрону в телефонній розмові в суботу, 16 червня, з українським колегою Петром Порошенком закликав до "швидкого вживання" заходів щодо миру на Донбасі. На думку Парижа, усі сторони конфлікту мають "негайно" втілити те, про що домовилися раніше міністри закордонних справ "нормандської четвірки", повідомляє Єлисейський палац.

Ідеться зокрема про дотримання режиму припинення вогню, захист цивільної інфраструктури, а також дотримання мінських угод. Президенти обговорили також необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, додали в Києві.

"Президент України закликав посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха", - зазначається в повідомленні Банкової.

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Рани війни: як допомагають пораненим на Донбасі (07.06.2018)

DW.COM

Глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії "блакитних шоломів" на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться. (12.06.2018)

Президенти України та Росії під час телефонної розмови домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян. (09.06.2018)

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Рани війни: як допомагають пораненим на Донбасі (07.06.2018)  

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