Македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни

Македонський парламент у середу, 20 червня, ратифікував угоду про зміну назви країни на Республіка Північна Македонія. За відповідне рішення висловилися 69 депутатів зі 120-ти, повідомляє агенція AP. У той же час опозиція бойкотувала дебати та голосування з цього питання.

Прем'єр-міністр країни Зоран Заєв у зверненні до депутатів парламенту заявив, що Скоп'є та Афіни досягли "гідної та прийнятної" для обох країн угоди. Він також наголосив, що угода відкриває Македонії двері до НАТО та ЄС.

Нагадаємо, що 17 червня представники Афін і Скоп'є підписали угоду, яка має покласти край майже 30-річній суперечці щодо назви Македонії. Країну було домовлено перейменувати у "Республіку Північна Македонія". В результаті їй відкриється можливість вступу до НАТО та членства у ЄС. Угода набуде чинності після того, як її схвалять парламенти обох країн. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. Македонський президент Гьорге Іванов також виступає проти угоди. Він заявив, що не допустить легалізації домовленості з Афінами.

Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, тож блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС. Під час пошуку компромісу серед іншого розглядали такі варіанти нової назви країни, як "Нова Македонія", "Верхня Македонія" чи "Північна Македонія".