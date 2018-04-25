Майже 500 мігрантів врятували у Середземному морі поблизу Іспанії

Іспанська морська рятувальна служба заявила у неділю, 6 травня, про порятунок 476 мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море, прямуючи від африканських берегів. Як повідомляє агенція AP, мігрантів врятували з 15 невеликих човнів протягом двох днів - 4-5 травня. Про постраждалих не повідомляється.

Окремо йдеться про порятунок ще 105 мігрантів у водах поблизу Лівії під час рятувальної операції у неділю, яку проводила іспанська група допомоги Proactiva Open Armms. Як зазначається, її рятувальники виявили мігрантів з Бангладеш, Єгипту, Лівії, Нігерії та інших країн, які дрейфували морем на безмоторному човні. Вони повідомили фотографу агенції, що контрабандисти, які рухалися на окремому човні, на півдорозі від'єднали мотор від їхнього човні і зникли.

Щорічно десятки тисяч мігрантів намагаються дістатися до Іспанії та інших південноєвропейських країн і перетинають Середземне море на човнах контрабандистів. Більшість цих суден непридатні для таких подорожей, і тисячі мігрантів гинуть щороку при спробі перетнути море.

В ООН заявляють, що цього року під час спроби перетнути Середземномор'я загинули вже 615 мігрантів. Загалом же, як зазначається, за перші чотири місяці 2018 року європейських берегів дісталися майже 22,5 тисячі мігрантів, з яких майже 4,5 тисячі прибули до Іспанії.