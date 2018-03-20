 Майже 25 тисяч одиниць зброї вважаються у ФРН зниклими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

Майже 25 тисяч одиниць зброї вважаються у ФРН зниклими

У порівнянні з 2017 роком, кількість зниклої зброї в Німеччині зросла на 18 відсотків. Значна її частина вважається загубленою.

Револьвер

У Німеччині істотно зросла кількість зниклої зброї. На кінець січня 2018 року загубленими або вкраденими вважалися більше 24,5 тисячі одиниць зброї. Дані, надані федеральним урядом у відповідь на письмовий запит парламентської фракції Зелених, оприлюднила у середу, 21 березня, німецька газета Bild.

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Число зниклих одиниць зброї зросло на 18 відсотків порівняно з 2017 роком. Згідно з наданою інформацією, понад 19 тисяч одиниць вважаються загубленими, ще 5,2 тисячі одиниць зброї - вкраденими.

Опублікована інформація "викликає тривогу", сказав виданню Bild заступник голови фракції Зелених у Бундестазі Константін фон Нотц (Konstantin von Notz), інформує агенція dpa. На думку депутата, необхідно "більш ретельно боротися зі злочинами, вчиненими із застосуванням зброї". Подібні пропозиції були спрямовані до парламенту "кілька років тому", зазначив політик.

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