 Майже чверть небезпечних ісламістів у ФРН претендують на статус біженця - Spiegel | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2018
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Майже чверть небезпечних ісламістів у ФРН претендують на статус біженця - Spiegel

У Німеччині серед претендентів на статус біженця - чимало ісламістів, котрі становлять загрозу безпеці, повідомляє тижневик Der Spiegel.

Небезпечні ісламісти у ФРН

Спецоперація поліції проти підозрюваного в тероризмі, лютий 2016 року

У Німеччині близько чверті небезпечних ісламістів, які перебувають на обліку правоохоронців, подали заяви на отримання статусу біженця. Про це в суботу, 7 квітня, повідомило видання Der Spiegel. Журналісти видання посилаються на відповідь уряду на запит заступника голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Штефана Томе (Stephan Thomae), котру вони мають у своєму розпорядженні.

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На сьогодні Федеральне управління з кримінальних справ (BKA) нарахувало близько 1560 "осіб, що становлять потенційну загрозу суспільній безпеці" і "мають стосунок" до екстремістського середовища. З них 362 подали заяву на отримання притулку в ФРН, повідомляє видання.

Досить високе число ісламістів серед прохачів притулку пов'язують у тому числі з міграційними потоками "в контексті військових подій в Сирії та Іраку", цитує тижневик відповідь уряду.

Після теракту на Різдвяному ярмарку в Берліні у грудні 2016 року в ФРН ухвалили рішення щодо негайної депортації за межі країни 13 особливо небезпечних ісламістів. 10 із них на цей момент залишили країну. Таке рішення про депортацію з країни ухвалюють у разі "особливої загрози для безпеки ФРН".
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