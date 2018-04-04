Майже чверть небезпечних ісламістів у ФРН претендують на статус біженця - Spiegel

У Німеччині близько чверті небезпечних ісламістів, які перебувають на обліку правоохоронців, подали заяви на отримання статусу біженця. Про це в суботу, 7 квітня, повідомило видання Der Spiegel. Журналісти видання посилаються на відповідь уряду на запит заступника голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Штефана Томе (Stephan Thomae), котру вони мають у своєму розпорядженні.

На сьогодні Федеральне управління з кримінальних справ (BKA) нарахувало близько 1560 "осіб, що становлять потенційну загрозу суспільній безпеці" і "мають стосунок" до екстремістського середовища. З них 362 подали заяву на отримання притулку в ФРН, повідомляє видання.

Досить високе число ісламістів серед прохачів притулку пов'язують у тому числі з міграційними потоками "в контексті військових подій в Сирії та Іраку", цитує тижневик відповідь уряду.

Після теракту на Різдвяному ярмарку в Берліні у грудні 2016 року в ФРН ухвалили рішення щодо негайної депортації за межі країни 13 особливо небезпечних ісламістів. 10 із них на цей момент залишили країну. Таке рішення про депортацію з країни ухвалюють у разі "особливої загрози для безпеки ФРН".