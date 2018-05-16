Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії

Іспанський уряд у понеділок, 21 травня, визнав повноваження новообраного глави Каталонії Жоакіма Торри, однак не затвердив підібрану Торрою адміністрацію, що означає продовження прямого управління Каталонією з Мадрида, повідомляє агентстсво Reuters.

Відданий ідеї незалежності Каталонії Торра, всупереч застереженням Мадрида, призначив міністрами двох політиків, які перебувають за ґратами, і двох політиків-утікачів. По суті, Торра спробував відновити склад регіонального уряду, створеного попереднім главою регіону Карлесом Пучдемоном, що нині перебуває в Німеччині. Торра відвідав 21 травня у в'язниці поблизу Мадрида Жорді Торулла і Жозепа Рулла, яких він включив до складу уряду. Новий каталонський очільник звернувся до суду з клопотанням про звільнення ув'язнених.

В іспанській столиці вважають включення до складу уряду політиків, які перебувають за ґратами або утекли, свідомою провокацією. З огляду на рішення уряду Іспанії поки невідомо, коли Мадрид припинить пряме управління Каталонією. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой 21 травня висловив сподівання, що в Каталонії вдасться сформувати уряд, який розпочне діалог з Мадридом та дотримуватиметься закону "заради відновлення інституційної, економічної та соціальної стабільності", цитує Reuters.

Нагадаємо, тиждень тому, у понеділок, 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав Жоакіма (Кіма) Торру главою регіонального уряду. За 55-річного політика проголосували 66 депутатів, проти висловилися 65 парламентарів, ще четверо утрималися.