Мадридський "Реал" підписав контракт з 19-річним українцем

19-річний воротар луганського футбольного клубу "Зоря" Андрій Лунін став гравцем мадридського "Реала". Як повідомляє офіційний сайт іспанського клубу, він досяг домовленості з "Зорею" про перехід перспективного голкіпера, підписавши з ним контракт на шість років.

У квітні 2016 року Лунін дебютував в юнацькій команді "Дніпра", у вересні 2016 року - в молодіжній команді клубу, а в жовтні 2016 року - в основному складі "Дніпра". Після переведення "Дніпра" за фінансові борги за підсумками сезону 2016-2017 років у Другу лігу Лунін у липні 2017 року перейшов у "Зорю".

За "Зорю" Лунін зіграв 36 матчів. Уболівальники луганського клубу назвали його найкращим гравцем сезону 2017/2018 в складі команди.

23 березня 2018 року дебютував у складі національної збірної України у товариському матчі проти Саудівської Аравії.