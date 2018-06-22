 Мадридський ″Реал″ підписав контракт з 19-річним українцем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Мадридський "Реал" підписав контракт з 19-річним українцем

Воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін підписав шестирічний контракт з одним з найсильніших футбольних клубів світу - мадридським "Реалом".

Андрій Лунін став гравцем Реалу

Андрій Лунін став гравцем "Реалу"

19-річний воротар луганського футбольного клубу "Зоря" Андрій Лунін став гравцем мадридського "Реала". Як повідомляє офіційний сайт іспанського клубу, він досяг домовленості з "Зорею" про перехід перспективного голкіпера, підписавши з ним контракт на шість років.

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У квітні 2016 року Лунін дебютував в юнацькій команді "Дніпра", у вересні 2016 року - в молодіжній команді клубу, а в жовтні 2016 року - в основному складі "Дніпра". Після переведення "Дніпра" за фінансові борги за підсумками сезону 2016-2017 років у Другу лігу Лунін у липні 2017 року перейшов у "Зорю".

За "Зорю" Лунін зіграв 36 матчів. Уболівальники луганського клубу назвали його найкращим гравцем сезону 2017/2018 в складі команди.

23 березня 2018 року дебютував у складі національної збірної України у товариському матчі проти Саудівської Аравії.

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