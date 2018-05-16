Мадридський "Атлетіко" втретє переміг у Лізі Європи

Футболісти мадридського "Атлетіко" стали переможцями Ліги Європи УЄФА. У фінальному матчі іспанський клуб переміг французький "Олімпік" з рахунком 3:0. Два голи забив Антуан Грізманн (на 21-й та 49-й хвилинах), ще один - Габі (на 89-й хвлині).

Мадридський "Атлетіко" став триразовим переможцем Ліги Європи. Попередні перемоги клуб здобув у сезонах 2009/10 та 2011/12. У 2017 році переможцем Ліги Європи став англійський клуб "Манчестер Юнайтед", який у фіналі переміг нідерландський "Аякс".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА цього року відбудеться 26 травня у Києві.