 Мадридський ″Атлетіко″ втретє переміг у Лізі Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Мадридський "Атлетіко" втретє переміг у Лізі Європи

Перемігши у фіналі Ліги Європи з рахунком 3:0 марсельський "Олімпік", мадридський "Атлетіко" втретє здобув перемогу у турнірі.

Футболісти Атлетіко зі своїм трофеєм

Футболісти "Атлетіко" зі своїм трофеєм

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Гравці клубу присвятили перемогу жертвам теракту в Манчестері. МЮ кваліфікувався для участі в Лізі чемпіонів наступного сезону. (25.05.2017)

Футболісти мадридського "Атлетіко" стали переможцями Ліги Європи УЄФА. У фінальному матчі іспанський клуб переміг французький "Олімпік" з рахунком 3:0. Два голи забив Антуан Грізманн (на 21-й та 49-й хвилинах), ще один - Габі (на 89-й хвлині).

Мадридський "Атлетіко" став триразовим переможцем Ліги Європи. Попередні перемоги клуб здобув у сезонах 2009/10 та 2011/12. У 2017 році переможцем Ліги Європи став англійський клуб "Манчестер Юнайтед", який у фіналі переміг нідерландський "Аякс".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА цього року відбудеться 26 травня у Києві.

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