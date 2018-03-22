Магічне число Савченко (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2018

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.
Український парламент задовольнив подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Кореспондент DW стежив за ходом подій. (22.03.2018)
Український парламент дав "зелене світло" на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутатки Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці терактів у Верховній Раді. (22.03.2018)