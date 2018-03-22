Магічне число Савченко (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2018

Україна

Магічне число Савченко (відео)

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

Дивитись відео 00:36 Поділитись Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uo62 Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)

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