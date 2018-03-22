 Магічне число Савченко (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2018
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Україна

Магічне число Савченко (відео)

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

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Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)

   

DW.COM

З героїні в підслідну: як Надію Савченко позбавили депутатської недоторканості

Український парламент задовольнив подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Кореспондент DW стежив за ходом подій. (22.03.2018)  

Верховна Рада дала дозвіл на арешт Надії Савченко

Український парламент дав "зелене світло" на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутатки Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці терактів у Верховній Раді. (22.03.2018)  

Коментар: Надія Савченко - шлях від героїні до політичного фріка

Той, хто думає, що, заарештувавши Надію Савченко, українська влада набере бали, сильно помиляється. СІЗО стане для неї ще одним політичним трампліном, вважає Сергій Руденко. (16.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)  

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Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018) 22.03.2018

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

Ukraine Nadezhda Savchenko

Коментар: Савченко "догралася" зі спецслужбами 22.03.2018

Гра в агента 007 вилилася для Надії Савченко у кримінальну справу. Журналіст Сергій Руденко про те, як народна депутатка і Герой України перетворилася на "терориста №1" країни, - спеціально для DW.

Ukraine Nadija Sawtschenko, Abgeordnete

Коментар: Надія Савченко - шлях від героїні до політичного фріка 16.03.2018

Той, хто думає, що, заарештувавши Надію Савченко, українська влада набере бали, сильно помиляється. СІЗО стане для неї ще одним політичним трампліном, вважає Сергій Руденко.

Докладно

Ukraine Nadezhda Savchenko (picture alliance/dpa/Str.)

Савченко "догралася" зі спецслужбами

Про те, як Герой України Надія Савченко перетворилася на "терориста №1". Коментар Сергія Руденка. 

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