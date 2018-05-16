 МАГАТЕ: Іран продовжує виконувати ядерну угоду, попри вихід з неї США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

МАГАТЕ: Іран продовжує виконувати ядерну угоду, попри вихід з неї США

Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, країна не порушує її, підтверджують у МАГАТЕ. Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого угодою максимуму.

МАГАТЕ запевняє, що Іран виконує умови ядерної угоди

МАГАТЕ запевняє, що Іран виконує умови ядерної угоди

Іран виконує умови ядерної угоди, повідомило у четвер, 24 травня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своїй першій після виходу США із угоди доповіді.

МАГАТЕ повідомило, що запас низькозбагаченого урану в країні залишився в межах 300 кілограмів, що було передбачено угодою. Також звіт показав, що реактор Ерак, який має можливості для виробництва плутонію для ядерної зброї, не добудовується, як було передбачено угодою.

У МАГАТЕ також повідомили, що іранська влада надала експертам організації доступ до усіх запитуваних об'єктів.

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Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом у Ірані, від можливих американських санкцій.

Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

МАГАТЕ поки що постійно підтверджувало, що країна дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.

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