 МАГАТЕ не захотіло відповідати на ізраїльське ″викриття″ Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

МАГАТЕ не захотіло відповідати на ізраїльське "викриття" Ірану

МАГАТЕ вважає, що питання щодо програми розробки Іраном ядерної зброї закрите. Париж тим часом закликає Вашингтон не розривати ядерну угоду з Тегераном.

В МАГАТЕ не коментують закиди Ізраїлю на адресу Ірану

В МАГАТЕ не коментують закиди Ізраїлю на адресу Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок, 1 травня, відреагувало на повідомлення Ізраїлю щодо начебто секретної розробки ядерної зброї в Ірані. Установа ООН зазначила, що від 2009 року в неї немає надійної інформації щодо відповідних програм у Ірані. Агентство наголосило, що зазвичай публічно не обговорює подібні питання, ідеться в заяві на сайті МАГАТЕ.

DW.COM

Над ядерною угодою з Іраном збираються хмари: США серйозно поставилися до заяв Ізраїлю.

Глава МЗС Ірану вважає, що Ізраїль бреше задля підмовляння США. У Тегерані запевняють, що дотримуються ядерної угоди. (01.05.2018)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про виявлення іранських архівів, які свідчать про те, що країна приховувала свої ядерні амбіції. Він звинуватив керівництво Ірану в брехні щодо своєї ядерної програми. (30.04.2018)

"Розгляд цього питання був завершений", - зазначили в агентстві. Напередодні, нагадаємо, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що розвідка країни змогла отримати документи про таємну ядерну програму Ірану. Нетаньяху запевнив, що Ізраїль може пред'явити "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Ця інформація міститься у 55 тисячах документів та на 183 компакт-дисках. Заяви з Ізраїлю пролунали на тлі підготовки США до рішення щодо ядерної угоди з Іраном.

Франція своєю чергою зазначила, що заяви Нетаньяху лише підкріплюють важливість угоди 2015 року. Тоді західні держави домовилися з Тегераном щодо контролю над ядерною програмою в ісламській республіці та гарантування її мирного характеру. Президент Еммануель Макрон закликав американського колегу Дональда Трампа дотримуватися домовленості, яка є єдиною життєздатною опцією для світової спільноти, передає AFP.

Ядерна зброя у світі

Посилання в інтернеті

Statement on Iran by the IAEA Spokesperson

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