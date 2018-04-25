МАГАТЕ не захотіло відповідати на ізраїльське "викриття" Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок, 1 травня, відреагувало на повідомлення Ізраїлю щодо начебто секретної розробки ядерної зброї в Ірані. Установа ООН зазначила, що від 2009 року в неї немає надійної інформації щодо відповідних програм у Ірані. Агентство наголосило, що зазвичай публічно не обговорює подібні питання, ідеться в заяві на сайті МАГАТЕ.

"Розгляд цього питання був завершений", - зазначили в агентстві. Напередодні, нагадаємо, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що розвідка країни змогла отримати документи про таємну ядерну програму Ірану. Нетаньяху запевнив, що Ізраїль може пред'явити "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Ця інформація міститься у 55 тисячах документів та на 183 компакт-дисках. Заяви з Ізраїлю пролунали на тлі підготовки США до рішення щодо ядерної угоди з Іраном.

Франція своєю чергою зазначила, що заяви Нетаньяху лише підкріплюють важливість угоди 2015 року. Тоді західні держави домовилися з Тегераном щодо контролю над ядерною програмою в ісламській республіці та гарантування її мирного характеру. Президент Еммануель Макрон закликав американського колегу Дональда Трампа дотримуватися домовленості, яка є єдиною життєздатною опцією для світової спільноти, передає AFP.